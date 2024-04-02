الملتحمة هي النسيج الرقيق الشفاف الذي يُبطِّنُ الجفن من الداخل ويُغطِّي بياض العين.
ما هُو الحثر؟
الحثر أو التراخُوما trachoma هُو نوع محدَّد من العدوى البكتيرية في الملتحمة،
وهو ينجُم عن بكتيريا المُتدثِّرة الحثريَّة Chlamydia trachomatis،
وإذا لم تجرِ مُعالجته، قد يفقد المريض الرؤية.
الحثل هُوَ السبب الأكثر شيوعًا والقابل للوقاية للعمى في العالم،
وهو يحدث في معظم الأحيان عند الصغار الذين يعيشون في بلدان جافة وحارة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا.
ينتشر الحثل بسهولة عن طريق لمس عين أو يدي شخص مصاب، أو عن طريق الذباب أو عن طريق مشاركة أشياء تحمل العدوى، مثل المناشف،
ويُعالج الأطباءُ الحثل بمُضادات حيوية.
ما الذي يُسبِّبُ الحثل؟
ننجُم التراخوما عن أحد أنواع البكتيريا، وتُسمى المُتدثِّرة الحثريَّة.ينتشر المرض بسهولة عن طريق:
ملامسة العين بعد لمس عين أو يدي شخص مصاب
الذباب
مشاركة المناشف أو مكياج العين أو المناديل التي تحتوي على البكتيريا
ترتبط البكتيريا بنوع المُتدثرة التي تُسبب العدوى المنتقلة بالجنس، ولكن لا ينتقل الحثل عن طريق الجنس.
ما هي أعرَاض الحثل؟
تتأثر العينان معًا عادةً،وتنطوي الأَعرَاض المُبكِّرة على:
احمرار وحكَّة وتهيج في العينين
الدماع العيني
أجفان متورمة
حساسيَّة للضوء المُبهر
وبعدَ فترة، يبدأ الحثل في التأثير في القرنية تدريجيًا،والقرنية هي الجزء الرائق من العين الذي يُبصر الشخص من خلاله،وتكون القرنية في المقدمة فوق الجزء الملوَّن من العين (القزحية).عندما تتأثَّر القرنية بالحثل، سيُعاني الشخص من:
مشاكل متفاقمة في الرؤية (تنحجب الرؤية بأوعية دموية تنمو عبر القرنية)
ندبات على الجزء الداخلي من الجفن تخدش القرنية وتؤدي أيضًا إلى انقلاب الرموش إلى الداخل واحتكاكها بالقرنية عندما يرمش المريض
ضعف الرؤية أو العمى
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لدى الشخص حثر؟
يشتبه الأطباءُ في الحثر استنادًا إلى الأعراض عند الشخص،وللتأكُّد من الحالة، سيأخذون مسحةً للعين ويُرسلون العينة إلى المُختبر.
كيف يُعالج الأطباءُ الحثرَ؟
سيقوم الأطباء بالأمور الآتية:
إعطاء المريض دواء يحتوي على مضاد حيوي (إما عن طريق الفم أو في مرهم يُوضع على العين)
يستخدمون الجراحة إذا أدَّى الحثر إلى تندُّب الجفنين بشكلٍ شديدٍ أو إلى ضررٍ في القرنيَّة
كيف يُمكن الوِقاية من الحثر؟
للوقاية من الحثر، سيطلب الأطباء من الشخص:
غسل اليدين والوجه بماءٍ نظيف
عدم مشاركة مناشف الجسم والوجه وأغطية الأسرَّة ومُستحضرات تجميل العين مع آخرين
التخلُّص من المناطق التي يمكن أن يتكاثر الذباب فيها
إذا كان هناك الكثير من المصابين بالحثر يعيشون في الجوار، سيُعطي الأطباءُ مُضادات حيوية لجميع سكان الحي.