تتأثر العينان معًا عادةً،وتنطوي الأَعرَاض المُبكِّرة على:

احمرار وحكَّة وتهيج في العينين

الدماع العيني

أجفان متورمة

حساسيَّة للضوء المُبهر

وبعدَ فترة، يبدأ الحثل في التأثير في القرنية تدريجيًا،والقرنية هي الجزء الرائق من العين الذي يُبصر الشخص من خلاله،وتكون القرنية في المقدمة فوق الجزء الملوَّن من العين (القزحية).عندما تتأثَّر القرنية بالحثل، سيُعاني الشخص من: