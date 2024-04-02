الملتحمة هي النسيج الرقيق والشفاف الذي يُبطِّنُ الجفن من الداخل ويُغطِّي بياض العين،
والصُّلبَة هي الطبقة الخارجية البيضاء لمُقلَة العين،
وظاهر الصلبة هو طبقة من النسيج الشفاف بين الملتحمة والصلبة.
ما هُوَ التهاب ظاهر الصُّلبة؟
التهاب ظاهر الصلبة هو التِهابٌ (تهيُّج وتورم) يُصِيبُ ظاهر الصلبةَ،
ولا يعلم الأطبَّاءُ ما الذي يُسبِّبُ التهاب ظاهر الصُّلبة عادةً، ولكنه يحدث أحيانًا عند أشخاص الهربس النطاقي أو التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو مشكلة صحية أخرى تُسبب التهابًا.
قد تظهر عند المريض بقعة صغيرة حمراء (أو صفراء في بعض الأحيان) على العين ويمكن أن تظهر وتختفي،
وهو يحدث عند البالغينَ اليافعين عادةً، ويكُون أكثر شُيوعًا عند النساء بالمُقارنة مع الرِّجال.
يزُول التهاب ظاهر الصُّلبة من تلقاء ذاته، ولكن قد يطلب الأطباءُ من المريض استخدام قطرات عينية تحتوي على ستيرويد قشري حتَّى تزول الأعراض بسرعةٍ أكثر.
أجزاء العين
ما هي أعرَاض التهاب ظاهر الصُّلبة؟
تحدث أعراض العين في عين واحدة عادةً، وهي تنطوي على:
احمِرار
تورُّم
تهيج أو إيلام عند الجسّ
منطقة متبارزة بلون أحمر أو أصفر فوق جزء من بياض العين يمكن أن تبدو متكتلة في بعض الأحيان
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
لن يواجه المريض أية صعوبة في الرؤية.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهابَ ظاهر الصُّلبة؟
يزول التهاب ظاهر الصُّلبة؟ من تلقاء ذاته من دُون معالجةٍ،ولجعل الأعراض تزول بسرعةٍ أكثر، سيطلب الأطباءُ من المريض:
أخذ مسكنات للألم مُضادة للالتهاب، مثل إيبوبروفين ibuprofen
استخدام قطرات عينية تحتوي على ستيرويد قشري إذا كانت الأعراض أكثر شدَّة
قد تجعلُ القطرات العينية التي تقلص الأوعية الدموية (تباع من دون وصفة طبية) العينَ تبدو أقل احمرارًا،ولكنَّها لا تُؤدِّي إلى أن يزول التهاب ظاهر الصُّلبة بسرعةٍ أكثر.