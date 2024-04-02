التهاب ظاهر الصلبة هو التِهابٌ (تهيُّج وتورم) يُصِيبُ ظاهر الصلبةَ،

ولا يعلم الأطبَّاءُ ما الذي يُسبِّبُ التهاب ظاهر الصُّلبة عادةً، ولكنه يحدث أحيانًا عند أشخاص الهربس النطاقي أو التهاب المَفاصِل الروماتويدي أو مشكلة صحية أخرى تُسبب التهابًا.

قد تظهر عند المريض بقعة صغيرة حمراء (أو صفراء في بعض الأحيان) على العين ويمكن أن تظهر وتختفي،

وهو يحدث عند البالغينَ اليافعين عادةً، ويكُون أكثر شُيوعًا عند النساء بالمُقارنة مع الرِّجال.