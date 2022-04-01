الملتحمة هي الطبقة الرقيقة الرائقة التي تُغطي بياض العين والجزء الداخلي من الجفنين،والتهاب الملتحمة conjunctivitis هو التِهابٌ (تورُّم وتهيج) في المُلتحمة.
ما هُوَ التهاب الملتحمة التحسُّسي؟
التهابُ الملتحمة التحسُّسي allergic conjunctivitis هو استجابة في مُلتحِمة العين تنجُم عن شيء يكون لدى الشخص حساسية له، مثل غبار الطلع أو العفن أو الغبار،وتتورم العين وتُصبح حمراء مع حكة فيها.
يمكن أن ينجم التهاب الملتحمة التحسُّسي عن:
الحساسية الموسمية لأشياء مثل العفن أو شجرة أو الأعشاب أو غبار طلع الحشائش (تظهر الأعراض في فصل الربيع أو الخريف عادةً)
الحساسيَّة على مدار السنة لأشياء مثل الغبار أو وبر الحيوانات أو الريش (تظهر الأعراض على مدار السنة)
هناك أسبابٌ أخرى لالتهاب الملتحمة التحسسي،فعلى سبيل المثال، ينجُم التهاب الملتحمة العدوائي عن عدوى فيروسية أو بكتيرية؛كما يُمكن أن تُهيِّج بقعةٌ من الأوساخ أو العدسات اللاصقة أو المكياج الملتحمة وتُسبِّب التهاب الملتحمة من دون وجود استجابة تحسُّسيَّة أو عدوى.
أجزاء العين
ما هي أعراض التهاب الملتحمة التحسُّسي؟
سيُعاني المريض من:
حكَّة وحرقة في العينين معًا
احمرار العينين وقد تبدُو مقلة العين منتفخة
الدماع العيني
حكَّة وسيلان في الأنف
لن يكون لدى المريض أيَّة مشاكل في الرؤية.
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الملتحمة التحسُّسي؟
يستطيع الأطباءُ تشخيص الحالة استنادًا إلى الأعراض،ولا توجد حاجة إلى اختباراتٍ عادةً.
كيف يُعالج الأطباءُ التهابَ الملتحمة التحسُّسي؟
سيطلب الأطباء من المريض:
استخدام قطرات عينية مضادة للحساسية
تجنب الأشياء التي لديه حساسية تجاهها
استخدام الدُّموع الاصطناعيَّة (قطرات عينية تعمل مثل الدموع الحقيقية لترطيب العين)
في بعض الأحيان، استخدام قطرات عينية تحتوي على ستيرويدات قشرية إذا كانت الأعراض شديدة
إذا كان المريض أعراض تحسُّسية أخرى أيضًا، مثل سيلان الأنف أو العطاس أو الحكَّة، قد يطلب الأطباءُ منه أخذ مضادَّات الهيستامين عن طريق الفم.