التهابُ الملتحمة التحسُّسي allergic conjunctivitis هو استجابة في مُلتحِمة العين تنجُم عن شيء يكون لدى الشخص حساسية له، مثل غبار الطلع أو العفن أو الغبار،وتتورم العين وتُصبح حمراء مع حكة فيها.

يمكن أن ينجم التهاب الملتحمة التحسُّسي عن:

الحساسية الموسمية لأشياء مثل العفن أو شجرة أو الأعشاب أو غبار طلع الحشائش (تظهر الأعراض في فصل الربيع أو الخريف عادةً)

الحساسيَّة على مدار السنة لأشياء مثل الغبار أو وبر الحيوانات أو الريش (تظهر الأعراض على مدار السنة)

هناك أسبابٌ أخرى لالتهاب الملتحمة التحسسي،فعلى سبيل المثال، ينجُم التهاب الملتحمة العدوائي عن عدوى فيروسية أو بكتيرية؛كما يُمكن أن تُهيِّج بقعةٌ من الأوساخ أو العدسات اللاصقة أو المكياج الملتحمة وتُسبِّب التهاب الملتحمة من دون وجود استجابة تحسُّسيَّة أو عدوى.