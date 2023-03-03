ينبغي على المريض التوجُّه إلى المستشفى مباشرةً إذا كان يُعاني من تغيُّم الرؤية ولديه أيَّة من العلامات التحذيريَّة التالية:

بَدأ تغيُّم الرؤية بشكلٍ مُفاجئ

ضعف شديد في البصر، خُصوصًا في عينٍ واحدةٍ فقط، وحتى إن بدأت الأعراض ببطءٍ

ألم في العين (مع أو من دون تحريك العينين)

وجود بُقَع عَمياء، أي عَدم القُدرة على رؤية منطقة مُعيَّنة في مجال الرؤية

مُشكلة في الجهاز المناعيّ، مثل عَدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري HIV أو الإيدز

إذا كان المريض يُعاني من تغيُّم الرؤية ومن مُشكلة صحيَّة يُمكن أن تُؤدِّي إلى ضررٍ في العين، مثل السكَّري أو ارتفاع ضغط الدَّم أو داء الكريات المنجليَّة sickle cell disease، ينبغي عليه استشارة طبيب العيون خلال أيامٍ قليلة حتى إن لم تكن لديه علامات تحذيريَّة.

إذا كان المريض يُعاني من تغيُّم الرؤية ولكن من دُون علامات تحذيريَّة، يستطيع غالبًا الانتظار لأسبُوع او أكثر قبل استشارة طبيب العيون.