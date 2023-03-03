ما هُو تغيُّم الرؤية؟
تغيُّم الرؤية blurry vision هو حالة يفقد فيها الشخص قدرته على الرؤية بوضوح وبحدَّة مثلما اعتاد في السابق،وهي من أكثر مشاكل الرؤية شُيُوعًا.يختلف تغيُّم الرؤية عن فقدان الرؤية.يعني فقد البصر أن يُصبِح الشخص أعمى أو لا يستطيع رؤية أيّ شيء في جميع أجزاء العين أو في جزءٍ واحدٍ منها.
من الطبيعي أن تتغيَّم الرؤية ببطء مع التقدُّم في العمر، ولكن يُمكن أن تُساعد النظارات والعدسات اللاصقة على الرؤية بشكلٍ أفضل غالبًا
إذا أُصِيب الشخص بفقد البصر بشكلٍ مُفاجئ، ينبغي عليه التوجُّه إلى المستشفى مُباشرةً، وذلك لأنَّ فقد البصر حالة مُختلفة عن تغيُّم الرؤية
ما الذي يُسبِّبُ تغيُّمَ الرؤية؟
في مُعظَم الأحيَان تكون الرؤية مُتغيِّمةً ويحتاج الشخص إلى مُجرَّد نظارات أو عدسات لاصقة لأنَّه يُعاني من:
قِصر البصر أو الحَسَر (يُواجه مشكلة في رؤية الأجسام البعيدة بوُضوح)
مدّ البصر (يُواجه مُشكلة في رؤية الأجسام القريبة بوُضوح)
اللابُؤريَّة (تغيُّمٌ في الرؤية بسبب شكل قرنيَّة العين أو عدستها)
تنطوي الأَسبَاب الشائعة الأخرى على:
السادّ أو إعتام عدَسة العين cataracts (عندما يحدث تغيُّم بطيء في عدسة العين)
التنكُّس البقعيّ macular degeneration (خَلل مُفاجئ في مُؤخِّرة العين يُؤدِّي إلى فقد البصر)
الزَّرَق glaucoma (ارتفاع الضغط داخل العين)
متى ينبغي استشارة الطبيب؟
ينبغي على المريض التوجُّه إلى المستشفى مباشرةً إذا كان يُعاني من تغيُّم الرؤية ولديه أيَّة من العلامات التحذيريَّة التالية:
بَدأ تغيُّم الرؤية بشكلٍ مُفاجئ
ضعف شديد في البصر، خُصوصًا في عينٍ واحدةٍ فقط، وحتى إن بدأت الأعراض ببطءٍ
ألم في العين (مع أو من دون تحريك العينين)
وجود بُقَع عَمياء، أي عَدم القُدرة على رؤية منطقة مُعيَّنة في مجال الرؤية
مُشكلة في الجهاز المناعيّ، مثل عَدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري HIV أو الإيدز
إذا كان المريض يُعاني من تغيُّم الرؤية ومن مُشكلة صحيَّة يُمكن أن تُؤدِّي إلى ضررٍ في العين، مثل السكَّري أو ارتفاع ضغط الدَّم أو داء الكريات المنجليَّة sickle cell disease، ينبغي عليه استشارة طبيب العيون خلال أيامٍ قليلة حتى إن لم تكن لديه علامات تحذيريَّة.
إذا كان المريض يُعاني من تغيُّم الرؤية ولكن من دُون علامات تحذيريَّة، يستطيع غالبًا الانتظار لأسبُوع او أكثر قبل استشارة طبيب العيون.
ما الذي سيحدُث عِندَ زيارة الطبيب؟
سوف يسأل الأطباءُ المريضَ حولَ الأَعرَاض والتاريخ الصحي،
وسيقُومون بالإجراءات التالية:
تفحُّص الرؤية عن طريق مُخطَّط اختبار العين eye chart
وضع قطرات من سائل في العين (قد يشعر المريض بحرقةٍ تستمرُّ لبضع ثوانٍ)
تفحُّص العين باستخدام ضوء مُكبّر (ضوء باهر جداً)
قياس ضغط العين (هُناك طُرق مُختلفة للقيام بهذا ولكن لا تُسبِّب أية منها الألم)
كيف يُعالِجُ الأطباءُ تغيُّم الرؤية؟
سيقٌٌُوم الأطباءُ بمُعالَجَة سبب تغيُّم الرؤية،فعلى سبيل المثال، إذا كان المريض يُعانيّ من السادّ، قد يحتاجُ إلى الجراحة لمُعالجة الحالة.
قد يصف الأطباء النظارات أو العدسات اللاصقة لمُساعدة المريض على الرؤية بشكلٍ أكثر وُضوحاً.