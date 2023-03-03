في بعض الأحيان يُصبِح الجزء الأبيض في العين بلونٍ أحمرَ،ويحدُث هذا غالبًا لأنَّ الأوعية الدموية الصغيرة على سطح العين تتورَّم نتيجة الدَّم الزائد،ولكن يحدث هذا أحيانًا لأنَّ بعض هذه الأوعية الدموية الصغيرة تتمزَّق وتنزف.
تنجُم العين الحمراء عن عَدوى أو حساسية غالبًا،
وقد يكون لدى المريض أعراض أخرى للعين بالإضافة إلى الاحمرار، مثل العين الدَّامعة أو العين التي تُسبِّب الحكَّة أوألم العين أو الشعور كما لو أنَّ شيئًا في العين أو الحساسيَّة للضوء
كما قد تظهر أحيانًا أعراض في أجزاء أخرى من الجسم، مثل سيلان الأنف أو السعال أو الشعور بغثيان في المعدة أو التقيَّؤ
ما الذي يُسبِّبُ العين الحمراء؟
تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا على:
عدوى العين (مثل التهاب الملتحمة)
تمزُّق وعاء دمويّ بسبب السُّعال أو العُطاس
كما يُمكن أن يُؤدِّي العديد من مشاكل العين التي تُسبِّب الألم إلى أن تُصبِح العين حمراء،وتنطوي هذه المشاكل على:
الخدوش على القرنيَّة (الطبقة الشفَّافة في مُقدِّمَة العين)
وُجود شيء ما في العين (مثل حشرة أو حبَّة رمل)
الزَّرَق (ارتفاع الضغط في العين)
ولكن مع هذه المشاكل، سيكون الشخص أكثر ميلًا لأن يرغب في استشارة الطبيب بسبب ألم العين.
متى ينبغي استشارة الطبيب؟
ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كانت العين حمراء أو إذا كانت هناك أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة:
ألم مُفاجئ وشديد في العين وتقيُّؤ
طفح جلدي على الوجه، خُصوصًا إذا كان حول العينين أو على ذروة الأنف
عَدم القُدرة على الرؤية بوُضوح أو بحدَّة مثلما هُو مألوف
قرحة مفتوحة على مُقدِّمة العين
إذا كانت العين حمراء ولكن من دون أيَّة من هذه العلامات التحذيريَّة، يُمكن الانتظار لبضعة أيَّام قبل استشارة الطبيب.يُمكن استشارة طبيب عاديّ بدلًا من طبيب العيون.
ما الذي سيحدُث عند زيارة الطبيب؟
سوف يسأل الاطباءُ المريضَ حول الأعراض والتاريخ الطبِّي،وسيقُومون بتفحُّصه ومُعاينة الرأس والعُنق للتحرِّي عن علاماتٍ للعَدوى أو الحساسيَّة.قد يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
تفحُّص الرؤية عن طريق مُخطَّط اختبار العين
وضع قطرات من سائل في العين (قد يشعر الشخص بحرقةٍ تستمرُّ لبضع ثوانٍ)
تفحُّص العين باستخدام ضوء مُكبّر (ضوء باهر جداً)
قياس ضغط العين (هُناك طُرق مُختلفة للقيام بهذا ولكن لا تُسبِّب أية منها الألم)
إذا اشتبه الأطباءُ في وُجود شيءٍ في العين، قد يقومون بقلب الجفن إلى الخارج لفترةٍ وجيزة لتفحُّص العين بشكلٍ أكثر دقَّة،وقد يبدو هذا غريباً بعض الشيء أو يُسبِّب الانزعاج للشخص، ولكنه لا يُسبب الوجع.قد يخضع المريض إلى اختبارات للدم أو التصوير بالأشعَّة السينيَّة إذا اشتبه الأطباء في عَدوى خلف مُقلة العين.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ العينَ الحمراء؟
يقوم الأطباءُ بمُعالَجة سبب العين الحمراء، مثل الحساسيَّة أو العَدوى،
ويزول احمرار العين من تلقاء ذاته غالبًا بعد أن يقوم الأطباءُ بمُعالجة السبب
إذا كانت العين تُسبِّبُ حكَّةً، يستطيع المريض وضع منشفة باردة للوجه عليها أو يستخدِمَ دموعاً اصطناعيَّة (قطرات للعين تعمل مثل الدموع الحقيقيَّة لترطيب العين)