ما الذي يُسبِّبُ العين الحمراء؟

ما الذي يُسبِّبُ العين الحمراء؟

تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا على:

عدوى العين (مثل التهاب الملتحمة)

استجابة تحسُّسية

تمزُّق وعاء دمويّ بسبب السُّعال أو العُطاس

كما يُمكن أن يُؤدِّي العديد من مشاكل العين التي تُسبِّب الألم إلى أن تُصبِح العين حمراء،وتنطوي هذه المشاكل على:

الخدوش على القرنيَّة (الطبقة الشفَّافة في مُقدِّمَة العين)

وُجود شيء ما في العين (مثل حشرة أو حبَّة رمل)

الزَّرَق (ارتفاع الضغط في العين)

ولكن مع هذه المشاكل، سيكون الشخص أكثر ميلًا لأن يرغب في استشارة الطبيب بسبب ألم العين.