ما هي هَشاشة أو تخلخُل العِظام؟

ما هي هَشاشة أو تخلخُل العِظام؟

هشاشة (تخلخل) العظام osteoporosis هي حالة تُؤدِّي إلى ضعف العظام،حيث تُصبِحُ عظام الشخص رقيقة وهشَّة أكثر،وهي تُسمَّى نَقص كَثافَة العِظام،وتُصبِح العظام قابلةً للكسر بسهولةٍ أكثر عند الإصابة بهشاشة العظام.

تُعدُّ هشاشة العظام أكثر شُيُوعًا عند النِّساء، ولكنها تحدُث عند بعض الرِّجال أيضًا

تنجُم هشاشة العظام عادةً عن الشيخُوخة وانخفاض مستويات هرموني الجنس وعدم الحُصول على ما يكفي من فيتامين D أو الكالسيوم

يمكنك الوقاية من هشاشة العظام عن طريق الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين D، ومُمارسة تمارين تحمُّل الأوزان (مثل المشي أو رفع الأثقال)، وأخذ أدويةٍ مُعيَّنة

تنطوي العظام التي تكون أكثر عرضةً للكسر عند الإصابة بهشاشة العظام على الآتي:

المِعصَم

العمود الفقري (الفقرات)

الورك

قد يُؤدِّي كسرٌ في واحدةٍ من عظام العمود الفقريّ في مُنتصف أو أسفل الظهر إلى انخماصٍ جزئيّ للعظام،ويُسمَّى هذا كسر في الفقرات الانضِغاطيَّة vertebral compression fracture.