ما هِيَ الوكعة؟
الوكعة bunion هي حدبةٌ عظميَّة في قاعدة إبهام الرجّل،ويمكن أن تكون هذه الحدبة مؤلمةً؛
والوكعة هي في حقيقة الأمر مُجرَّد نهاية واحد من عظام القدم،
وتبدُو نهاية عظم القدم بارزةً للخارج لأنَّ إبهام الرّجل يكون يكون مدفوعًا للداخل،
ويمكن أن تُسبب الأحذية الضيقة أو المُدبَّبة الوكعات.
يُمكن أن يُصابَ المفصل في قاعدة إصبع القدم الكبير بالتهاب، ويحدُث في التهاب المَفاصِل في نهاية المطاف.
في بعض الأحيان، يكون ارتداء أحذية أعرض أو استخدام وسائد للوكدات في الحذاء كافيًا لتخفيف الألم،
وإذا لزم الأمر، يستخدم الأطباءُ الجراحة لإعادة تشكيل أو إزالة بعض العظم.
الوكعَة
الوكعة هي حدبة في قاعدة إصبع القدم الكبير،وقد يظهرُ جرابٌ (كيس مملوء بالسائل) على المَفصِل ويصبح ملتهبًا ومؤلمًا (التهاب الجراب bursitis).
ما الذي يُسبِّبُ الوكعاتَ؟
يمكن أن تحدث الوكعة عندما يدفع شيء ما إصبع القدم الكبير نحو أصابع القدم الأخرى،وتنطوي أسبابُ الوكعات على:
دحرجة القدم عند المشي (فرط الكبّ overpronation)، وهي أكثر شُيُوعًا إذا كانت القدم مسطحةً
ارتداء الأحذية الضيقة أو المدببة، خصوصًا مع الكعب العالي
بمجرد أن تحدث وكعة عند الشخص، يجعلها الضغط أو الإجهاد ملتهبةً.ويُسبب الالتهاب ألمًا وتورمًا،وفي نهاية المطاف قد يُعاني الشخص من ألمٍ وتورُّمٍ دائمَين (الفصال العظميّ).
ما هي أعراضُ الوكعة؟
تنطوي أعراضُ الوكعة على:
ألم في مفصل إصبع القدم عند ارتداء أحذية ضيقة
تورُّم واحمرار ودفء
حركة محدودة لمفصل إصبع القدم
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص وكعة؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص وكعة عن طريق مُعاينة قدمه،وقد يستخدمون أيضًا:
الأشعة السينية،
وإذا كانوا غيرَ متأكِّدين ممَّا إذا كان لدى الشخص مشكلة أخرى مثل النقرس أو عدوى في المفصل، قد يقومون:
بأخذ بعض من السائل من المفصل باستخدام إبرةٍ ويُرسلون العينة إلى المختبر لتفحصها.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الوكعاتَ؟
يُعالجُ الأطباءُ الوكعات عن طريق جعل الشخص:
يرتدي أحذية مناسبة تكون منطقة الأصابع واسعةً فيها
يضع وسائد الوكعة في حذائه
يلف قدمه بشريط لاصق
يضع أجهزة خاصة في مكان الحذاء (أجهزة تقويم العظام)
يُمكن التخفيفُ من الألم عن طريق استعمال الأسيتامينوفين أو مُضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة مثل إيبوبروفين.
إذا لم تنجح هذه الطرائق، قد يقوم الأطباء أيضًا:
بحقن ستيرويدات قشرية في داخل الوكعة
بجراحةٍ (استئصال الوكعة)