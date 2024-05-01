ما الذي يُسبِّبُ الوكعاتَ؟

ما الذي يُسبِّبُ الوكعاتَ؟

يمكن أن تحدث الوكعة عندما يدفع شيء ما إصبع القدم الكبير نحو أصابع القدم الأخرى،وتنطوي أسبابُ الوكعات على:

دحرجة القدم عند المشي (فرط الكبّ overpronation)، وهي أكثر شُيُوعًا إذا كانت القدم مسطحةً

ارتداء الأحذية الضيقة أو المدببة، خصوصًا مع الكعب العالي

بمجرد أن تحدث وكعة عند الشخص، يجعلها الضغط أو الإجهاد ملتهبةً.ويُسبب الالتهاب ألمًا وتورمًا،وفي نهاية المطاف قد يُعاني الشخص من ألمٍ وتورُّمٍ دائمَين (الفصال العظميّ).