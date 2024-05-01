ما الذي يُسبب التهاب اللفافة الأخمصية؟

ما الذي يُسبب التهاب اللفافة الأخمصية؟

ينجم التهاب اللفافة الأخمصية عن شدّ أو تمزُّق أو اهتراء الحزمة المتينة من النسيج في القدم والتي تُسمَّى اللفافة الأخمصية،

وتكون حالات الشدّ أو التمزُّق أكثر ميلًا للحدوث إذا كان الشخص:

يرتدي كعبًا عاليًا

عدَّاءً أو راقصًا

يجلس طوال الوقت

يُمضي الكثير من الوقت على قدميه على سطوح صلبة جدًا

لديه عضلات مشدودة في الربلة

لديه قدم مسطحة أو كان قوس القدم لديه مرتفع جدًا

يمكن للحالات الآتية أن تُسبب داء اللفافة الأخمصيَّة أو تُفاقمه: