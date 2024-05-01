ما هُوَ التهاب اللفافة الأخمصية؟
اللفافة الأخمصية عبارة عن حزمة من الأنسجة التي تربط كعب القدم بكريّة القدم.التهاب اللفافة الأخمصيَّة هو ألم في القدم ينجُم عن مشكلة في اللفافة الأخمصيَّة،وأحيانًا يُسمَّى بالإنكليزية plantar fasciosis.
وهُو السبب الأكثر شُيُوعًا للألم في العقب؛
وغالبًا ما يتفاقم الألم عندما يبدأ الشخص بالمشي بعد استيقاظه في الصباح ومن بعد فتراتٍ من الراحة،
وهُوَ شائع عند الأشخاص الذين يمضون الكثير من الوقت واقفين على أقدامهم.
يمكن أن يكون التمطيطُ وتطبيق الثلج وتغيير الأحذية مفيدًا،
ويُعطي الأطباءُ المرضى حُقن الستيرويدات القشرية أحيانًا.
اللفافة الأخمصية
اللفافة الأخمصية هي النسيج الضام الذي يربط بين عظم الكعب وكريّة القدم.
ما الذي يُسبب التهاب اللفافة الأخمصية؟
ينجم التهاب اللفافة الأخمصية عن شدّ أو تمزُّق أو اهتراء الحزمة المتينة من النسيج في القدم والتي تُسمَّى اللفافة الأخمصية،
وتكون حالات الشدّ أو التمزُّق أكثر ميلًا للحدوث إذا كان الشخص:
يرتدي كعبًا عاليًا
عدَّاءً أو راقصًا
يجلس طوال الوقت
يُمضي الكثير من الوقت على قدميه على سطوح صلبة جدًا
لديه عضلات مشدودة في الربلة
لديه قدم مسطحة أو كان قوس القدم لديه مرتفع جدًا
يمكن للحالات الآتية أن تُسبب داء اللفافة الأخمصيَّة أو تُفاقمه:
كون الشخص بوزن زائد جدًا
إصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي
ما هِيَ أعراض التهاب اللفافة الأخمصية؟
العرض الرئيسي هو:
ألم في العقب عند وضع وزن الجسم على القدم،
ويحدث ألم العقب عقب الاستيقاظ في الصباح، ولكنَّه يزول في غضون 5 أو 10 دقائق،ويعود في وقت لاحق من اليوم عادةً.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب اللفافة الأخمصية؟
لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب اللفافة الأخمصية، سيخضعه الأطباء إلى فحص سريري،وإذا اعتقدوا أن اللفافة ربَّما تمزَّقت أو أنَّ الألمَ ناجمٌ عن مشكلةٍ أخرى، قد يُجرون اختبارات مثل:
MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي)
كيف يُعالج الأطباءُ التهابَ اللفافة الأخمصية؟
للتقليل من الألم وتخفيض الجهد على القدم، ينبغي على الشخص:
المشي بخطوات أقصر
عدم المشي حافيَ القدمين
تجنب الهرولة والنشاطات الشديدة الأخرى
إنقاص وزن جسمه إذا كان بوزنٍ زائدٍ
تمطيط عضلات الربلة والقدَم
قد يطلب الأطباءُ من الشخص:
الراحة ووضع الثلج على القدم
أخذ مُضادات الالتهاب الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين
وضع قالب جبيرة في الليل لتمطيط العضلات
وضع أجهزة خاصة (مقومات العظام) تناسب قياس الحذاء
الخضوع إلى العلاج الطبيعي
أخذ حقن تحتوي على ستيرويد قشري في العقب
إذا لم يتحسَّن الألم، قد يقوم الأطباء بالآتي:
يضعون جبيرة على القدم لفترة من الوقت
يُطبقون الأمواج الصوتية على العقب لتحسين الدورة الدموية وتقليل الألم (العلاج خارج الجسم extracorporeal بالإضافة إلى العلاج التنشيطي activation)
يستخدمون الجراحة