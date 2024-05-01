تنحني إصبع القدم بحيث يكون الجزء الأوسط منها أعلى من الطبيعي،ويمكن للجزء العلوي أن يحتكّ مع الحذاء، ويُسبب:

مسامير اللحم corns (حدبات جلديَّةٌ قاسيةٌ مخروطيَّة الشكل تتشكَّل على الأصابع الأصغر في القدم، خصوصًا فوق مِفصَل)

قرحات مفتوحة

قد تكون الأحذية ذات المقدمة المنخفضة والضيقة مؤلمة عند الارتداء،كما قد يُعاني الشخص من ألمٍ في كريّة القدم أيضًا.