ما هِيَ إصبع القدم المطرقيَّة؟
إصبع القدم المطرقيَّة hammer toe هي إصبع قدم عالقة في وضعية انحناء غير طبيعية،وبدلًا من أن يكون منتصف الإصبع منبسطًا، يبرز للأعلى.
تحدث الإصبع المطرقية في إصبع القدم الثاني أو الثالث أو الرابع غالبًا،
وهي أكثر شيوعًا عند النساء وكبار السن
قد يشعر الشخص بألم عند انتعال أحذية معيَّنة أو يشعر بألمٍ في كريّة القدم
ويمكن أن تساعد الأحذية العريضة ووسائد إصبع القدم على تخفيف الألم.
إصبع القدم المطرقيَّة
ما الذي يُسبب إصبع القدم المطرقيَّة؟
تنطوي الأسباب على:
عظام طويلة في إصبع القدم بشكل غير مألوف
ضعف في عضلات معيَّنة في القدم
إصابة
الضغط على إصبع القدم بسبب وكعة
ارتداء أحذية غير مناسبة لأعوام
أسباب وراثيَّة
ما هِيَ أعراض إصبع القدم المطرقيَّة؟
تنحني إصبع القدم بحيث يكون الجزء الأوسط منها أعلى من الطبيعي،ويمكن للجزء العلوي أن يحتكّ مع الحذاء، ويُسبب:
مسامير اللحم corns (حدبات جلديَّةٌ قاسيةٌ مخروطيَّة الشكل تتشكَّل على الأصابع الأصغر في القدم، خصوصًا فوق مِفصَل)
قرحات مفتوحة
قد تكون الأحذية ذات المقدمة المنخفضة والضيقة مؤلمة عند الارتداء،كما قد يُعاني الشخص من ألمٍ في كريّة القدم أيضًا.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص إصبع القدم المطرقية؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص إصبع القدم المطرقية عن طريق مُعاينة قدمه.
كيف يُعالج الأطباءُ إصبع القدم المطرقية؟
لمعالجة إصبع القدم المطرقيَّة، سيعمل الأطباء على:
الطلب من الشخص ارتداء أحذية مريحة وعريضة
الطلب من الشخص استخدام وسائد إصبع القدم (تُباع واقيات الأصابع في الصيدليات للحيلولة دُون احتكاك الإصبع بالحذاء)
يُعالجون أي تهيج في الجلد أو قرحات مفتوحة
الطلب من الشخص ارتداء أجهزة خاصة تتناسب مع الحذاء
الطلب من الشخص ممارسة تمارين القدم
يستخدمون الجراحة إذا لم في الإمكان مُعالجة إصبع القدم المطرقية بطرائق أخرى