تخضع العظام إلى الهدم وإعادة البناء بشكل مستمر، وهي عملية تُعرف بإعادة التشكيل remodeling،حيث يجري في هذه العملية استبدال النسيج العظميّ القديم بواحد جديد بشكلٍ تدريجيّ.
ما هُوَ داء باجيت العظمي؟
داء باجيت العظمي هُوَ مشكلة في الطريقة التي تقوم فيها الخلايا العظمية بتخريب العظم وإعادة بنائه من جديد.تُصبح أجزاء من بعض العظام أكثر سماكةً ولكنها أضعف من الحالة الطبيعية.
لا يعلم الأطباء ما الذي يُسبب يُسبب معظم حالات داء باجيت العظمي، ولكنه يميلُ إلى أن يسري بين العائلات.
ويُمكن أن يحدُث هذا الداء في أيِّ عظم، ولكنه أكثر شُيُوعًا في الحوض وعظم الفخذ والجمجمة،
وهو يحدث عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا عادةً، ويكون الرجال أكثر ميلًا للإصابة بالمُقارنة مع النساء.
لا تظهر أعراض عند معظم الأشخاص، ولكن إذا ظهرت، قد يُعاني الشخص من ألمٍ في العظام أو الفصال العظمي، أو انضغاط مؤلم في الأعصاب،
وقد تنكسر العظام بسهولة أكثر من المعتاد.
قد تكون أدوية تُسمَّى البيسفوسفونات bisphosphonates مفيدةً.
ما الذي يُسبب داء باجيت العظمي؟
العظم هُوَ نسيج حيّ يحدث له انهدام وإعادة بناء بشكلٍ مستمر،وبالنسبة إلى داء باجيت العظمي، تحدث مشكلة في الطريقة التي تقوم فيها الخلايا العظمية بتخريب العظم وإعادة بنائه من جديد.ويؤدي هذا إلى أن ينمو العظم بشكل أكبر من الحجم الطبيعي، ولكن يكون ضعيفًا.
لا يعلم الأطباء السبب في حدوث هذا في معظم الأحيان،ويُمكن أن يسري داء باجيت بين العائلات.
ما هي أعراض داء باجيت العظمي؟
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
لا يُسبِّبُ داء باجيت أعراضًا عادةً،وإذا ظهرت أعراض، قد تنطوي على:
ألم عميق قد يتفاقم في الليل
انضغاط الأعصاب، مما يُسبب الألمَ
تقوُّس أو شكل غير مألوف للعظام
ضخامة الرأس أو بروز الجبهة أو تساقط الشعر إذا تأثرت الجمجمة
ألم وتيبُّس في المفاصل (الفصال العظمي)
كُسور تحدث بسهولةٍ أكثر مما هو مألوف
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص داء باجيت العظمي؟
لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص داء باجيت العظمي، يستخدم الأطباء فحوصات مثل:
اختبارات الدم
تفريسة للعظام في بعض الأحيان
كيف يُعالجُ الأطباء داء باجيت العظمي؟
سيُعالج الأطباء داء باجيت العظمي إذا كان المريض يعاني من الألم أو إذا اعتقدوا أنَّه قد يُسبب مشاكل أخرى، مثل ضعف السمع أو الفصال العظمي أو تشوهًا في جزء من الجسم،وسيقومون بالامور الآتية:
الطلب من المريض أن يأخذ مسكنًا للألم (مثل الأسيتامينوفين) للتخفيف من الألم
الطلب من المريض أن يأخذ الكالسيوم وفيتامين D لتقوية عظامه
تشجيع المريض على ممارسة نشاطات يومية تساعد على بناء عظام قوية، مثل الوقوف والمشي
إذا حدث تقوُّسٍ أو قِصَرٍ في إحدى الساقين، يطلبون من المريض وضع حشوة في الحذاء
يستخدمون الجراحة أحيانًا للتخفيف من انضغاط الأعصاب أو لاستبدال مفصل متضرر
يطلبون من المريض أخذ أدوية تُسمَّى البيسفوسفونات bisphosphonates، وهِيَ تُؤثِّرُ في النمو غير الطبيعيّ للعظم