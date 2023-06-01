العظم هُوَ نسيج حيّ يحدث له انهدام وإعادة بناء بشكلٍ مستمر،وبالنسبة إلى داء باجيت العظمي، تحدث مشكلة في الطريقة التي تقوم فيها الخلايا العظمية بتخريب العظم وإعادة بنائه من جديد.ويؤدي هذا إلى أن ينمو العظم بشكل أكبر من الحجم الطبيعي، ولكن يكون ضعيفًا.

لا يعلم الأطباء السبب في حدوث هذا في معظم الأحيان،ويُمكن أن يسري داء باجيت بين العائلات.