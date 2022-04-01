تمنحُ العضلات والعظام شكلَ وبنية الجسم وتسمح للشخص بالحركة،وهي جزءٌ من الجهاز العضليّ الهيكليّ الذي يتكوَّن من:

العظام: الهيكل العظمي

العضلات: النُّسج التي تنقبضُ لتُحرِّك أجزاءً من الجسمِ

المَفاصِل: المناطق التي يلتقي فيها عظمان

الغضروف: النسيج المطاطي الأملس الذي يُبطِّن المفاصل من الداخل للتقليل من الاحتكاك

الأوتار: حبال متينة من نسيج تصِلُ العضلات بالعظام

الأربطة: حُزم متينة من نسج تربط عظمًا بعظم آخر وتضم المفاصل مع بعضها بعضًا

يحتوي الجسم على المئات من العضلات والعظام المختلفة،وبعضها كبير جدًا، مثل العضلات الكبيرة والعظم في الفخذ،تكون العضلات والعظام الأخرى صغيرة جدًا، مثل العضلات والعظام في أصابع اليَد.

تُسمَّى الأوتار والأربطة النسيج الضام لأنها تربط أجزاء من الجسم مع بعضها بعضًا.

الجهاز العَضلي الهيكلي (1)