ما هي العظام؟
العظامُ هي بُنى قويَّة صلبة تتكوَّن من بروتينات ومعادن، مثل الكالسيوم،
وهي:
تُعطي مظهر وشكل الجسم
تقي الأعضاء، فمثلًا تقي الجمجمةُ الدِّماغَ
تحتوي على نقي العظم الذي يصنع كريات الدم
تحتوي العظام على طبقة خارجية صلبة كثيفة تُعطيها القوَّة،ويكون الجزء الداخلي من العظام مساميًا (مليئًا بثقوب صغيرة جدًا) بحيث يسمح بمرور الدم من خلاله.كما يحتوي الجزء الداخلي من العظام على نقِي العِظام أيضًا.يُغطى الجزء الخارجي من العظام بغشاءٍ من نسيج يُسمَّى السمحاق periosteum، وهُو يُساعد على تغذية العظام.
كيف تعملُ العظام؟
تعطي العظام شكل وبنية الجسم وتسمح للشخص بالحركة،
ما هِيَ المَفاصِل؟
تكُون المفاصل في المكان الذي يلتقي فيه عظمان.
تكون المفاصل مرتبطة ببعضها بواسطة أربطة.
والأربطة هي حُزم من نسيج مرن متين تنمو تنمُو عبر مفصل من عظم لآخر.
للمفاصل العديد من الاربطة المختلفة التي تربطها ببعضها بعضًا،وتسمح الأربطة وطريقة تشكُّل نهايات العظام للمَفاصِل بالتحرك في اتجاهات معينة فقط؛فعلى سَبيل المثال، يمكن أن ينحني مفصل الركبة ويستقيم ولكن من دون أن يتحرك جانبيًا.
تستطيع بعض المفاصل، مثل مفاصل الكتف، أن تتحرك كثيرًا،بينما تتحرَّك مفاصل أخرى، مثل المَفاصِل بين الأضلاع والعمود الفقري، بشكل قليل فقط.
مثلما هي الحال بالنسبة إلى الأربطة، تصل العضلات بين عظمين عبر مفصل،وعندما تنقبض العضلات، تسحب المفصل ليفتح أو ينغلق.
كيف تنمُو العظام؟
قد يُوحي مظهر الهيكل العظميّ أن العظام ليست حيَّة، فهي تبدو مثل الأنابيب أو أعواد الخشب،ولكن:
العظام هِيَ نسيج حيّ،
ومثل جميع النسج الحية، تحتاج العظام إلى تروية دموية مستمرة لتحصل على الأكسجين والمواد المغذية.
تنمو عظام الأطفال عن طريق زيادة طولها عند نهاياتها،ويوجد جزء ليِّن في نهاية عظام الطفل يسمى صفيحة النمو،وتُشكِّل صفيحات النمو عظمًا جديدًا يجعل العظام أطول.في أثناء فترة المراهقة، تتحول صفائح النمو عند الأطفال إلى عظام صلبة، ولذلك تتوقف عظامهم عن أن تُصبح أطول،
ولكن حتى عظام البالغين تتعرض إلى الهدم وتتشكل من جديد بشكل مستمر في عملية تُعرف بإعادة التشكيل.
وبالنسبة إلى إعادة التشكيل، يَجرِي استبدال النسيج العظميّ القديم تدريجيًا بنسيج عظميّ جديد؛
وتجري إعادة تشكيل كل عظم في الجسمِ بشكلٍ كاملٍ كل 10 سنوات تقريبًا.
حتَّى تنمو العظام وتجري إعادة تشكيلها، تحتاج إلى إمدادات ثابتة من الكالسيوم والمعادن الأخرى وفيتامين D وهرمونات معيَّنة.
ما هي وظيفة نِقي العَظم؟
يُوجَد في معظم العظام مركز مسامي (أي أنه مملوء بالثقوب الصغيرة) يحتوي على نقِي العِظام،ويتكون النقي من خلايا متخصصة (بما فيها الخلايا الجذعية) تُنتِجُ كريَّات الدَّم.
ما هي المشاكل التي يُمكن أن تحدث للعظام؟
تنطوي مشاكلُ العظام على:
التعرض للكسر (الكسور)
الضعف مع تقدم الشخص في السن (هشاشة أو تخلخل العظام)
حالات العدوى (التهاب العظم والنقي osteomyelitis)
يمكن أن تكونَ أورام العظام سرطانية (خبيثة) أو غير سرطانية (حميدة).تنتقل بعضُ الأورام السرطانية إلى العظام من أعضاء أخرى.
ويُمكن أن تحدث أنواع عديدة من السرطان، بما فيها الورم النِّقوي المتعدِّد وابيضاض الدم واللمفومة، في نقِي العظم.