تكُون المفاصل في المكان الذي يلتقي فيه عظمان.

تكون المفاصل مرتبطة ببعضها بواسطة أربطة.

والأربطة هي حُزم من نسيج مرن متين تنمو تنمُو عبر مفصل من عظم لآخر.

للمفاصل العديد من الاربطة المختلفة التي تربطها ببعضها بعضًا،وتسمح الأربطة وطريقة تشكُّل نهايات العظام للمَفاصِل بالتحرك في اتجاهات معينة فقط؛فعلى سَبيل المثال، يمكن أن ينحني مفصل الركبة ويستقيم ولكن من دون أن يتحرك جانبيًا.

تستطيع بعض المفاصل، مثل مفاصل الكتف، أن تتحرك كثيرًا،بينما تتحرَّك مفاصل أخرى، مثل المَفاصِل بين الأضلاع والعمود الفقري، بشكل قليل فقط.

مثلما هي الحال بالنسبة إلى الأربطة، تصل العضلات بين عظمين عبر مفصل،وعندما تنقبض العضلات، تسحب المفصل ليفتح أو ينغلق.