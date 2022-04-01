العضلاتُ هي نُسج تتقلَّص لتُحرِّك أجزاء من الجسم،وهناك أنواع مُختلفة من العضلات:

العضلة الهيكلية

العضلة الملساء

عَضل القلب

ترتبطُ العضلات الهيكليَّة بالعظام وتأتي على شكل أزواج، فمثلًا، تعمل العضلة ذات الرأسين على ثني المرفقين، وتعمل العضلة ثلاثية الرؤوس على استقامتهما.العضلات الهيكلية إراديَّة، أي أن الشخص يُحركها عندما يُقرر هذا.

تُحيطُ العضلات الملساء بالشرايين والأوردة والأمعاء،وتتقلُّص العضلات الملساء في أوعية الدَّم وترتخي لتعديل جريان الدَّم،وتتقلص العضلات الملساء في الأمعاء لتُحرِّك الطعام والبراز عبر الجهاز الهضمي.لا يُمكن ضبط حركة العضلات الملساء،وهي تقوم بوظائفها بشكلٍ لاإرادي.

عضلة القلب هِيَ نوع خاص من العضلات لا تحتاج إلى التوقف أو الراحة على الإطلاق، ولا يُمكنها ضبطها بشكلٍ إرادي.