ما هِيَ العضلات؟
العضلاتُ هي نُسج تتقلَّص لتُحرِّك أجزاء من الجسم،وهناك أنواع مُختلفة من العضلات:
العضلة الهيكلية
العضلة الملساء
عَضل القلب
ترتبطُ العضلات الهيكليَّة بالعظام وتأتي على شكل أزواج، فمثلًا، تعمل العضلة ذات الرأسين على ثني المرفقين، وتعمل العضلة ثلاثية الرؤوس على استقامتهما.العضلات الهيكلية إراديَّة، أي أن الشخص يُحركها عندما يُقرر هذا.
تُحيطُ العضلات الملساء بالشرايين والأوردة والأمعاء،وتتقلُّص العضلات الملساء في أوعية الدَّم وترتخي لتعديل جريان الدَّم،وتتقلص العضلات الملساء في الأمعاء لتُحرِّك الطعام والبراز عبر الجهاز الهضمي.لا يُمكن ضبط حركة العضلات الملساء،وهي تقوم بوظائفها بشكلٍ لاإرادي.
عضلة القلب هِيَ نوع خاص من العضلات لا تحتاج إلى التوقف أو الراحة على الإطلاق، ولا يُمكنها ضبطها بشكلٍ إرادي.
كيف تعمل العضلاتُ؟
تُولِّدُ العضلاتُ الطاقة من الطعام والأكسجين اللذين يمرَّان عبر مجرى الدّم،وتستخدِمُ العضلات هذه الطاقة لتتقلَّص (تنقبض أو تصبح أقصر).وكلما كانت العضلات أكبر وازدات التروية الدموية إليها، يُمكنها أن تتقلص بشكلٍ أكبر.
تستطيع العضلات أن تسحب فقط، ولا يُمكنها أن تدفع،
ومن دون تروية دموية جيدة، لا تستطيع العضلات القيام بالكثير من وظائفها.
يمكن أن تجعل أنواع معينة من التمارين، مثل رفع الأثقال، العضلاتَ تُصبح أكبر وأقوى،ويمكن لأنواع أخرى من التمارين، مثل الجري، أن تزيد من قدرة العضلات على التحمل (أي يُمكن أن تعمل لفترة أطول).
كيف تجعل العضلاتُ الجسمَ يتحرك؟
لتحريك الجسم، ينبغي أن تصل العضلات عظمًا بآخر عبر مفصل،
وتتصل العضلات بالعظام عن طريق حبال سميكة من انُسجٍ تُسمَّى الأوتار،
وعندما تتقلَّص عضلة، تسحب أو تشدّ الأوتار العظمين معًا وتُحركهما في الاتجاه الذي يسمح به المفصل؛ونظرًا إلى أنَّ العضلات يمكن أن تتقلَّص فقط ، إذا عملت عضلة على ثني مفصل، ينبغي أن تتقلص عضلة أخرى على الجانب الآخر من المفصل حتَّى يصبح مستقيمًا.
ما هي المشاكل التي يُمكن أن تحدث للعضلات؟
تنطوي المشاكل في العضلات على:
الإصابات (التمزقات والالتواءات)
الالتهاب (التهاب العضلات)
كما يُمكن أن تُصبح أوتار العضلات ملتهبةً أيضًا (وهي مشكلة تُسمَّى التهاب الأوتار tendinitis).