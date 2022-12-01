ما الذي يُسبب النخر العظمي في الفك؟

ما الذي يُسبب النخر العظمي في الفك؟

لا يعلم الأطباء على وجه الدقة سبب حدوث النخر العظمي في الفك.قد يحدث أحيانًا بدون سبب واضح.ولكنَّه خطر حدوثه يزداد بعد:

قلع سن

التعرض إصابة في الفك

المعالجة الشعاعية للرأس والرقبة لعلاج سرطان

استعمال جرعات وريدية عالية من أدوية عظميَّة معينة تُسمَّى البيسفوسفونات تُحقن في الوريد بشكل مباشر

غالبًا ما تؤخذ البيسفوسفونات عن طريق الفم لعلاج ترقُّق العظام (هشاشة العظام).ولا يبدو أن استعمالها بهذه الطريقة يزيد من خطر النخر العظمي في الفك.ولكن يمكن للجرعات العالية التي تُعطَى عن طريق الوريد أن تزيد من الخطر، خُصوصًا إذا خضع المريض لعمل جراحي في الفم.