ما هو النخر العظمي؟
يُشير مصطلح النخر العظمي osteonecrosis إلى تموّت الخلايا العظمية.
يحدُث النخر العظمي عندما يؤثر شيء، مثل الإصابة العظمية، في تدفق الدم إلى العظام
يحدُث النخر العظمي في معظم الأحيان بعد التعرض لإصابة في العظام، ولكن يمكن أن يحدث من تلقاء نفسه
ويكون أكثر شُيُوعًا في الورك، والركبة، والكتف
يمكن للنخر العظمي القريب من المَفصِل أن يُسبب التهاب ذلك المَفصِل
تشتمل الأَعراض على الألم وصعوبة تحريك المَفصِل القريب
يُجري الأطباء تصويرًا بالأشعة السينية أو بالرنين المغناطيسي.
يُعالج الأطباء النخر العظمي باستعمال مسكنات الألم والعلاج الفيزيائي، ويقومون أحيانًا بالجراحة
يساعد التشخيص المبكر على تجنب العمل الجراحي.
ما هي أسباب النخر العظمي؟
يحدث النخر العظمي عندما:
يتراجع تدفق الدَّم إلى أحد أجزاء العظم
وبما أن العظام هي نسيج حي، فهي بحاجة إلى التزود بالدَّم للحصول على الأكسجين والمواد الغذائية.بغياب التروية الدموية الكافية، سوف تموت العظام.
يمكن لانخفاض تدفق الدَّم إلى العظام أن:
يكون ناجمًا عن إصابة
يحدث من تلقاء نفسه
يمكن للإصابات التي تُؤدِّي إلى كسر عظمي أو خلع مفصلي أن تؤدي أحيانًا إلى تمزُّق الأوعية الدَّمويَّة المغذية للعظام.إذا لم تلتئم الأوعية الدموية بشكل صحيح، فلن يحصل العظم على كفايته من التروية الدموية.
يحدث النخر العظمي أحيانًا دون التعرض إلى إصابة.ويكون هذا الأمر أكثر شُيُوعًا في الحالات التالية:
استعمال جرعات عالية من الستيرويدات القشريَّة لفترة طويلة
تناول كميات كبيرة من الكحول لفترة طويلة
ما هي أعراض النخر العظمي؟
تشتمل أعراض النَّخر العظمي على ما يلي:
ألم يتفاقم عند الحركة ويتحسن مع الراحة
في وقتٍ لاحق، ألم وتيبُّس في المَفاصِل
تتباين الأَعراض الأخرى بحسب موضع المشكلة.على سبيل المثال، إذا كان المريض يشكو من تنخر عظمي في الورك، فسوف يشعر بألم في الفخذ أو في الأرداف.إذا كان المريض مُصابًا بنخر عظمي في عظم الساق، فسوف يُعاني من الألم في أثناء الوقوف أو المشي.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مُصابًا بنخر عظمي؟
قد يشتبه الأطباء بالنخر العظمي عند حدوث كسر عظمي واستمرار الألم بعد التعافي من الكسر.كما يشتبهون أيضًا به عند وجود ألمٍ في العظام أو المَفاصِل لفترة طويلة دون سبب واضح، لاسيَّما إذا كان الشخص يستخدم الستيرويدات القشريَّة أو يتناول الكثير من الكحول.
لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالنخر العظمي، سيُجري الأطباء اختبارات تصوير، مثل:
كيف يعالج الأطباء النخر العظمي؟
لا توجد معالجة نوعية للنخر العظمي.يحاول الأطباء جعل المريض يشعر بالتحسن عن طريق:
استعمال الأدوية المضادة للالتهاب أو الأدوية المُسكنة
الراحة
إذا جرى تشخيص النخر العظمي في وقت مبكر وكان مقتصرًا على منطقة صغيرة فقط، فقد يلتئم العظم من تلقاء نفسه مع مرور الوقت.
يحتاج المريض إلى عمل جراحي أحيانًاهناك أنواع مختلفة من العمل الجراحي:
تخفيف الضغط الأساسي core decompression (يقوم الأطباء بعمل ثقوب في العظم لخفض الضغط داخل العظم)
الطُُّعم العظمي bone graft (يقوم الأطباء بإزالة العظم الميت واستبداله بعظم طبيعي من جزء آخر من الجسم)
قطع العظم osteotomy (يقوم الأطباء بقص وإعادة تشكيل العظم حتى يتحول الوزن من العظم المتضرر إلى العظم السليم)
إذا كان الشخص مُصابًا بضرر شديد، فقد تتطلب الحالة استبدال كامل للمفصل، مثل: استبدال مفصل الورك.