ما هي أسباب النخر العظمي؟

ما هي أسباب النخر العظمي؟

يحدث النخر العظمي عندما:

يتراجع تدفق الدَّم إلى أحد أجزاء العظم

وبما أن العظام هي نسيج حي، فهي بحاجة إلى التزود بالدَّم للحصول على الأكسجين والمواد الغذائية.بغياب التروية الدموية الكافية، سوف تموت العظام.

يمكن لانخفاض تدفق الدَّم إلى العظام أن:

يكون ناجمًا عن إصابة

يحدث من تلقاء نفسه

يمكن للإصابات التي تُؤدِّي إلى كسر عظمي أو خلع مفصلي أن تؤدي أحيانًا إلى تمزُّق الأوعية الدَّمويَّة المغذية للعظام.إذا لم تلتئم الأوعية الدموية بشكل صحيح، فلن يحصل العظم على كفايته من التروية الدموية.

يحدث النخر العظمي أحيانًا دون التعرض إلى إصابة.ويكون هذا الأمر أكثر شُيُوعًا في الحالات التالية: