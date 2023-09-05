الشرايين هي أوعية دموية تنقل الدَّم من القلب إلى بقية أنحاء الجسم،التهاب الشرايين هو الحالة الالتهابية التي تصيب الشرايين.وعمومًا يُسمَّى التهاب الأوعية الدموية في الإنكليزية vasculitis.
ما هُوَ التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة؟
التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة هُوَ نوع من التهاب الأوعية يُؤثِّرُ في بعض الشرايين الكبيرة،ويُسمَّى أحيانًا بالتهاب الشرايين الصدغي لأنَّه غالبًا ما يُؤثر في شريانٍ في الصدغ temple (جانب الرأس).
ينطوي التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة على الشرايين الكبيرة التي تخرج من القلب إلى العنق والرأس عادةً،
ولا يعلمُ الأطباء ما الذي يُسبب هذا الاضطراب،
وهُو يُصيب فقط الأشخاص فوق عمر 55 عامًا عادةً.
قد يُعاني المريض من صداعٍ شديدٍ وألم في فروة الرأس عند تفريش الشعر وألم في الفك عند مضغ الطعام،
وقد يؤدي التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة إلى العمى أو السكتة إذا لم يتلقَّ المريض معالجةً على الفور.
يُجري الأطباءُ اختبارًا للدَّم وخزعةً (يأخذون عَيِّنَة من النسيج) من أحد الشرايين،
سيطلب الأطباءُ من المريض أخذ جرعاتٍ مرتفعة من ستيرويد قشري مثل البريدنيزون.
ما الذي يُسبب التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة؟
لا يعلمُ الأطباء ما الذي يُسبب التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة.
ما هِيَ أعراض التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة؟
قد تبدأ أعراض التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة فجأة، أو تظهر ببطء على مدى أسابيع عديدة،
وقد يكون لدى المريض أعراض عامَّة، مثل الحمَّى والتعرُّق والشعور بالتعب والتوعك.يكون لدى حوالى نصف الأشخاص تيبُّس وألم في عضلات العنق والكتفين والوركين،ويتفاقم الألم والتيبُّس في الصباح، وذلك على غرار ما يحدث في ألم العضلات الروماتيزمي polymyalgia rheumatica.
تستندُ الأَعرَاض النوعية إلى ما هُو الشريان الذي تأثر، ويُمكن أن تنطوي على:
صداع نابض شديد في الصدغين أو في الجزء الخلفي من الرأس
تغيُّم الرؤية والرؤية المزدوجة والعمى المفاجئ في عين واحدة
ألم في الفك عند المضغ
في حالات نادرة، يُؤثِّر التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة في الأبهر، وهو الشريان الرئيسي الذي يخرج من القلب،وقد يُعاني المريض من ألمٍ في الصدر ينجم عن أم دم أبهريَّة أو تسلخ الأبهر.
كيف يستطيعُ الأطبَّاءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة؟
إذا بدت الأعراض مثل التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة، سيقوم الأطباء بالآتي:
اختبارات الدم
خزعة لواحد من الشرايين الصدغية (يأخذون قطعة من الشريان في الصدغ لتفحُّصها تحت المجهر).
كيف يُعالجُ الأطباءُ التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة؟
لمُعالجة التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة، سيطلب الأطباء من المريض أخذ:
جرعة مرتفعة من ستيرويد قشريّ، مثل البريدنيزون،
وسيحاولون إعطاء المريض الدواء في أقرب وقت ممكن للوقاية من العمى.
يحاول الأطباء تخفيض جرعة بريدنيزون بعد حوالى شهر،ولكن قد يحتاج المريض إلى الاستمرار في أخذ جرعة أقل لفترة طويلة، تصل إلى سنتين أحيانًا.يُمكن أن تحدث الحالات الآتية عند المرضى الذين يأخذون ستيرويدات قشرية لفترةٍ طويلةٍ:
ترقُّق العظام
قد يصف الأطباء الكالسيوم وفيتامين D للوقاية من نقص الكثافة العظمية،كما يُعطون المريض جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًّا للمساعدة على الوقاية من السكتة أيضًا.