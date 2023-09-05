قد تبدأ أعراض التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة فجأة، أو تظهر ببطء على مدى أسابيع عديدة،

وقد يكون لدى المريض أعراض عامَّة، مثل الحمَّى والتعرُّق والشعور بالتعب والتوعك.يكون لدى حوالى نصف الأشخاص تيبُّس وألم في عضلات العنق والكتفين والوركين،ويتفاقم الألم والتيبُّس في الصباح، وذلك على غرار ما يحدث في ألم العضلات الروماتيزمي polymyalgia rheumatica.

تستندُ الأَعرَاض النوعية إلى ما هُو الشريان الذي تأثر، ويُمكن أن تنطوي على:

صداع نابض شديد في الصدغين أو في الجزء الخلفي من الرأس

تغيُّم الرؤية والرؤية المزدوجة والعمى المفاجئ في عين واحدة

ألم في الفك عند المضغ

سكتة

في حالات نادرة، يُؤثِّر التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة في الأبهر، وهو الشريان الرئيسي الذي يخرج من القلب،وقد يُعاني المريض من ألمٍ في الصدر ينجم عن أم دم أبهريَّة أو تسلخ الأبهر.