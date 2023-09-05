ما هُوَ ألم العضلات الروماتزمي (PMR)؟
ألم العضلات الروماتزمي polymyalgia rheumatica هُوَ حالةٌ التهابيَّة تُسبب ألمًا شديدًا وتيبسًا في عضلات العُنق والظهر والكتفين والوركين،
ولا يعلم الأطباءُ ما الذي يُسبب هذه الحالة،
وهي تحدث عند الأشخاص في عمرٍ أكبر من 55 عامًا عادةً، خُصوصًا النساء.
يشعرُ المريض بتيبُّس وألم في العنق والظهر والكتفين والوركين،
ولتشخيص ألم العضلات الروماتزمي، يُجري الأطباء اختبارات دموية،
ويُعالجونه بأقراص ستيرويد قشري.
ما الذي يُسبِّبُ ألمَ العضلات الروماتزمي؟
لا يعلم الأطباءُ ما الذي يسبب الم العضلات الروماتزمي،ويُعاني المرضى من التهابٍ في المَفاصِل والنسج حول المَفاصِل، مثل الأوتار (التهاب الوَتَر) والجراب (التهاب الجراب).
ما هي أعرَاض ألم العضلات الروماتزمي؟
يمكن أن تحدث الأَعرَاض فجأة أو ببطءٍ،وهي تنطوي عادةً على:
ألم وتيبس في العنق والكتفين الظهر والوركين
تيبس شديد عند الاستيقاظ في الصباح
تيبس من بعد الجلوس من دون حركةٍ لفترة من الزمن
قد يحول الألم والتيبس دُون أن يقوم المريض بنشاطاته اليومية الطبيعية،
وقد يشعر بتوعُّك في جميع أنحاء الجسم، ويفقد الشهية ويبدو عليه التعب والاكتئاب.
ما هي مُضَاعَفات ألم العضلات الروماتزمي؟
يُعاني الكثير من أشخاص التهاب الشريان ذو الخلايا العملاقة من ألم العضلات الروماتزمي أيضًا،ويُصابُ بعض المصابين بألم العضلات الروماتزمي بالتهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة.بالنسبة إلى التهاب الشرايين ذو الخلايا العرطلة، يهاجم الجهاز المناعي بطانة الأوعية الدموية،ويُمكن أن يُؤثِّر في الأوعية الدموية في العين ويُسبب العمى إذا لم يُعالَج.
ينبغي على المريض إخبار الطبيب إذا كان لديه أعراض التهاب الشريان ذو الخلايا العرطلة، بما فيها:
صثداع
ألم في الفك في أثناء المضغ
إيلام في فروة الرأس
ضعف أو تغيُّم في الرؤية في عين واحدة، أو رؤية مزدوجة
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص ألم العضلات الروماتزمي؟
يُشخِّصُ الأطباءُ ألم العضلات الروماتزمي استنادًا إلى:
الأعراض عند الشخص
اختبارات الدم
كيف يُعالج الأطباءُ ألم العضلات الروماتزمي؟
يُعالَج الأطبَّاء ألم العضلات الروماتزمي عن طريق:
الستيرويدات القشرية
أدوية لكبح الجهازَ المناعي
العلاج الطبيعي
يشعر معظمُ المصابين بألم العضلات الروماتزمي بالتحسُّن بسرعةٍ كبيرة عند مُعالجتهم بالستيرويدات القشريَّة،وإذا تحسَّنت حالة المريض بسرعة، يكون الأطباء متأكدين تمامًا من أن لديه ألم العضلات الروماتزمي.
يحتاجُ المريض إلى أخذ دواء لعام على الأقل،ومن ثم يُمكن التقليل من الجرعة ببطء.يُمكن أن يعُود ألم العضلات الروماتزمي،
وبالنسبة إلى المرضى الذين يأخذون ستيرويدات قشرية لفترةٍ طويلةٍ، يُمكن ان تحدث لهم الحالات الآتية:
ترقق العظام، وقد يصف الأطباء الكالسيوم وفيتامين D للوقاية من نقص الكثافة العظمية