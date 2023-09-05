ما هي أعرَاض ألم العضلات الروماتزمي؟

ما هي أعرَاض ألم العضلات الروماتزمي؟

يمكن أن تحدث الأَعرَاض فجأة أو ببطءٍ،وهي تنطوي عادةً على:

ألم وتيبس في العنق والكتفين الظهر والوركين

تيبس شديد عند الاستيقاظ في الصباح

تيبس من بعد الجلوس من دون حركةٍ لفترة من الزمن

قد يحول الألم والتيبس دُون أن يقوم المريض بنشاطاته اليومية الطبيعية،

وقد يشعر بتوعُّك في جميع أنحاء الجسم، ويفقد الشهية ويبدو عليه التعب والاكتئاب.