الجراب bursa هُوَ كيس صغير مملوء بسائلٍ،توجَد لدى الشخص الكثير من الأجربة (جمع جراب).تُوسِّدُ الأجربة العضلات والأوتار والأربطة حول المَفاصِل، وتحُول دون احتكاكها ببعضها بعضًا.
ما هُوَ التهاب الجراب؟
التهاب الجراب bursitis هو التهاب يُصيب الجرابَ،
ويتورم الجراب بسبب السائل،
وفي بعض الأحيان يكون التورم أحمر اللون ويُسبب الإيلام عند الجسّ.
قد لا يُؤلم التهاب الجراب، ولكنه قد يُسبب الألمَ فقط عند تحريك المَفصِل، أو قد يكون مؤلمًا طوال الوقت،
وهو يحدث في الكتف والمرفق والورك في معظم الأحيان، ولكن يمكن أن يؤثر في الركبة أو إصبع القدم أو العقب أيضًا.
يُعالجُ الأطباء التهاب الجراب عن طريق الراحة والجبائر ومُسكنات الألم والستيرويدات القشريَّة.
ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الجراب؟
الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الجراب هي:
الإفراط في استخدام المَفصِل، وذلك بتحريكه في نفس الطريقة مرارًا وتكرارًا عادةً
وضع ضغط مستمر على نفس المنطقة، مثل العمل على الركبتين أو الاتكاء على المرفق كثيرًا.
تتضمن الأَسبَاب الأخرى لالتهاب الجراب على:
إصابة
عدوى
ما هي أعرَاض التهاب الجراب؟
SCIENCE PHOTO LIBRARY
SCIENCE PHOTO LIBRARY
يمكن أن تظهر أعراض التهاب الجراب بشكل مفاجئ أو تتراكم مع مرور الزمن،وقد تظهر وتزول،ويُمكن أن تنطوي على:
تورم مُؤلم حول مفصل
تورُّم قد يكون بلونٍ أحمر أو بلون الجلد الطبيعي
في بعض الأحيان ألم عند تحريك المَفصِل
ما هِيَ مُضَاعَفات التهاب الجراب؟
في بعض الأحيان يُصاب السائل في التهاب الجراب بعدوى بكتيرية،وتُفاقمُ العدوى من الاحمرار والألم بشكلٍ كبير.
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الجراب؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الجراب استنادًا إلى الاعراض ونتائج الفحص غالبًا،وقد:
يستخدمون إبرةً لأخذ عيِّنةٍ من السَّائِل من الجراب المتورِّم للتحرِّي عن العدوى أو النقرس،
وفي معظم الأحيان، لا يحتاج المريض إلى أية اختبارات أخرى، ولكن في بعض الأحيان سيستخدم الأطباءُ:
التصوير بالأشعَّة السِّينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو تخطيط الصدى
اختبارات دموية للتحقق من أمراضٍ أخرى
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهاب الجراب؟
إذا كان التهاب الجراب غير ناجم عن عَدوى، سيطلب الأطباءُ من المريض:
أن يرتاح
أن يستخدم جبيرة للحيلولة دُون حركة المفصل
أن يضع الثلج على المنطقة المؤلمة
أن يأخذ أحد مُضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبريفين أو أدوية أخرى للألم
أن يخضع إلى العلاج الطبيعي أو يُمارس التمارين لمساعدة المَفصِل على الحركة بشكل حرّ أكثر
في بعض الأحيان سيُصرِّفُ الأطباءُ السائل في الجراب بواسطة إبرة،وقد يحقنون الجراب بأدوية، مثل الستيرويدات القشرية، وذلك للتقليل من الالتهاب.إذا كان التهاب الجراب لا يزول أو يستمر في العودة ولا يزال يسبب مشاكل، قد يقترح الأطباء الجراحةَ لإزالة الجراب.
إذا أصيب الجراب بعدوى، سيقوم الأطباءُ بالآتي:
تصريف السائل
يصفون مُضادات حيوية
سيُعالجُ الأطباءُ سبب التهاب الجراب،ومن المهم القيام بذلك حتى لا يعود التهاب الجراب.