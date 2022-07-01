كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الجراب؟

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الجراب؟

يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الجراب استنادًا إلى الاعراض ونتائج الفحص غالبًا،وقد:

يستخدمون إبرةً لأخذ عيِّنةٍ من السَّائِل من الجراب المتورِّم للتحرِّي عن العدوى أو النقرس،

وفي معظم الأحيان، لا يحتاج المريض إلى أية اختبارات أخرى، ولكن في بعض الأحيان سيستخدم الأطباءُ: