ما الذي يُسبِّبُ مُتلازمة النفق الرسغي؟

ما الذي يُسبِّبُ مُتلازمة النفق الرسغي؟

تحدُث مُتلازمة النفق الرسغي عندما ينضغِطُ العصب المتوسط في المعصم بسبب انتفاخ أو حزمة من النُّسج الصلبة في داخل النفق الرسغيّ.لا يُعرَف السبب غالبًا،ولكن قد تُؤدِّي بعض الأعمال المتكررة إلى مُتلازمة النفق الرسغي، وتنطوي هذه الأعمال على الآتي:

العمل الذي يتطلب ثني المِعصم كثيراً جدًّا وبطريقةٍ مُتكرِّرةٍ وقويَّة، مثل استخدام المطرقة

استخدام لوحة مفاتيح الحاسُوب في وضعية غير صحيحة

استخدام أجسام تهتزُّ لفترةٍ طويلةٍ ( مثل أدواتٍ كهربائيَّة مُعيَّنة)

يكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بمُتلازمة الرَّسغ النفقي إذا كان يُعاني من حالاتٍ طبيةٍ مُعيَّنةٍ، مثل السكَّري أو التهاب المَفاصِل الرُّوماتويديّ.