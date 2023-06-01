ما هي مُتلازمة النفق الرسغي؟
مُتلازمة النفق الرسغي carpal tunnel syndrome هي ألمٌ واخدِرارٌ (تنميلٌ) ونخزٌ في أصابِع اليد واليد،وتنجُم تلك الأحاسِيس عن الضغط على عصبٍ في المعصم.
النفق الرسغي هُو حيِّزٌ (قناة) على المعصم من جانب راحة اليد،
ويمرُّ العصب المُتوسِّط عبر هذا النفق
يُمكن أن يُسبِّب الضغط على العصب مُتلازِمةَ النَّفق الرسغيّ
تنطوي المُعالجة عادةً على مُسكِّنات الألم التي تُؤخذ عن طريق الفم وعلى استخدام الجبيرة وحُقنة من دواء يُسمَّى ستيرويد قشريّ وعلى الجراحة أحيانًا
ما الذي يُسبِّبُ مُتلازمة النفق الرسغي؟
تحدُث مُتلازمة النفق الرسغي عندما ينضغِطُ العصب المتوسط في المعصم بسبب انتفاخ أو حزمة من النُّسج الصلبة في داخل النفق الرسغيّ.لا يُعرَف السبب غالبًا،ولكن قد تُؤدِّي بعض الأعمال المتكررة إلى مُتلازمة النفق الرسغي، وتنطوي هذه الأعمال على الآتي:
العمل الذي يتطلب ثني المِعصم كثيراً جدًّا وبطريقةٍ مُتكرِّرةٍ وقويَّة، مثل استخدام المطرقة
استخدام لوحة مفاتيح الحاسُوب في وضعية غير صحيحة
استخدام أجسام تهتزُّ لفترةٍ طويلةٍ ( مثل أدواتٍ كهربائيَّة مُعيَّنة)
يكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بمُتلازمة الرَّسغ النفقي إذا كان يُعاني من حالاتٍ طبيةٍ مُعيَّنةٍ، مثل السكَّري أو التهاب المَفاصِل الرُّوماتويديّ.
ما هي أعراض مُتلازمة النفق الرسغي؟
قد تحدث الأعراض في يدٍ واحدةٍ أو الاثنتين معًا:
اخدِرارٌ وحرق ونخز وألم في الإبهام والسبَّابة والوسطى وجزء من البنصر
ألم حارق أو وجع مع خَدر ووخز يجعل الشخص يستيقظ في الليل غالبًا.
ضعف وصُعوبة في الإمساك بالأشياء في اليد
مع مرور الزَّمن، يُمكن أن تضعُف عضلات الإبهام وتنكمِش
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كانت هناك إصابة بمُتلازمة النَّفق الرسغيّ؟
سيقوم الطبيب بالتحقُّق من الأَعرَاض وتفحُّص اليد والمعصم،
وقد يُجري الأطباء اختباراً ينطوي على إرسال صدمات كهربائيَّة صغيرةٍ عبر المعصم لقياس سرعة وقوَّة العصب المتوسِّط في إرسال الإشارات العصبية عبر الأعصاب (اختبار التوصيل العصبي)
كيف يعالجُ الأطباء مُتلازمة النفق الرسغي؟
يُمكن أن تنطوي المُعالجة على الآتي:
تجنُّب الوضعيات التي يحدُث فيها ثني للمعصم بشكلٍ كثيرٍ أو يحدُث فيها ضغط على المعصم، مثل استخدام لوحة مفاتيح الحاسُوب بشكلٍ غير صحيح
ارتِداء جبائر المعصم للحفاظ عليه في وضعية مُستقيمة، خُصُوصًا عند النَّوم أو عند استخدام لوحة مفاتيح الحاسُوب أو أداة يدويَّة
تناوُل مسكنات الألم الخفيف مثل إيبوبروفين أو أسيتامينوفين
أخذ حُقن في المعصم (النفق الرسغي) تحتوي على أدوية تُسمَّى الستيرويدات القشريَّة، إذا كان الألم شديدًا
الخُضوع إلى جراحة، وذلك إذا كان الألم شَديدًا وانكمشت العضلات أو أصبحت ضعيفةً
كيف يُمكن الوِقاية من مُتلازمة النفق الرسغي؟
ينبغي تجنُّب الوضعيات التي يحدث فيها ثني للمعصم بشكلٍ كثيرٍ أو يحدث فيها ضغط كبير على العصب.
استخدام لوحة مفاتيح الحاسُوب في وضعيةٍ صحيحةٍ، وينطوي هذا على الآتي:
الحفاظ على اليد والمعصم والسَّاعِد في خطٍ مُستقيمٍ
استخدام وسادة للمعصم لدعمه عند الحاجة
الوضعيَّةُ المناسبة للوحة المفاتيح
يمكن أن يؤدي استعمال لوحة مفاتيح الحاسُوب التي تكون في وضعيَّة غير مناسبة إلى الإصابة بمُتلازمة النفق الرسغي أو يٍُسهم في حدوثها.وللوقاية من الإصابة، ينبغي على المستخدم إبقاء المعصم في وضعيَّة محايدة؛أي أن الخط من اليد إلى الساعد ينبغي أن يكونَ مستقيمًا.يمكن أن تكونَ اليد منخفضة قليلًا عن الساعد؛إلَّا أنَّه ينبغي ألَّا تكون أعلى منه، كما ينبغي ألَّا يكون المعصم منحنيًا للأعلى.ينبغي أن تكونَ لوحة المفاتيح منخفضة نسبيًا، مع إبقاء اليد منخفضةً عن المرفق قليلاً.يمكن استخدامُ وسادة المعصم لدعمه.