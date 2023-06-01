تزول مُعظم العُقد لوحدها من دُون مُعالجة،

وإذا كانت العُقد مُؤلِمةً أو تستمر في النموّ، يستطيع الأطباء استئصال السَّائِل في داخلها عن طريق إبرة (إجراءٌ يُسمَّى الشَّفط).في بعض الأحيان، يقوم الأطباء بحقن دواء (يسمى مُعلق ستيرويدي قشري) في العقد للمساعدة على تخفيف الألم.

وأحيانًا يحتاجُون إلى استئصال العُقد جِراحيًا.في بعض الحالات، تظهر العُقد مجدداً من بعد أن يجري استئصالها.

يعتقد بعض الأشخاص أنَّه يُمكن استئصال العُقد عن طريق ضَربها بجسم قاسٍ، مثل كِتاب،ولكن لا ينبغي فعل هذا، لأنَّه يُمكن أن تحدُث إصابةٌ في اليدِ.