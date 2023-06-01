ما هي العُقَد؟
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
العُقد ganglia (وكما تُسمَّى الكيسات العُقديَّة ganglion cysts أيضًا) هي كتلٌ تتشكَّل على اليدينِ والمعصمينِ.تُوجد العُقد على مفصلٍ غالبًا،وهي مليئة بسائلٍ يُشبِهُ الهلام وهي غير سرطانيَّة.
ما الذي يسبب العُقد؟
لا يعرف الأطباء لماذا تتشكَّل العُقد،وقد تكُون مرتبطة بإصابةٍ سابقةٍ،وفي بعض الأحيان، ترتبط العقد على الجزء الخلفي من الإصبع بالتهاب المفاصِل في مفصل هذه الإصبع.
ما هي أعراض العُقد؟
العرض الوحيد للعُقد هُو كتلة على المعصمِ أو اليدِ،وتكون الكتلة:
صُلبةً وملساء ودائريَّة أو بيضويَّة
مملوءةً بسائلٍ رائقٍ دبِقٍ يُشبِهُ الهلام
لا تُسبِّبُ الألمَ عادةً، ولكن يُعاني البعض من انزِعاجٍ خفيفٍ
بالنسبةِ إلى العُقد،
قد يتغيَّر حجمها،
وقد تتشكَّل ببطءٍ مع مرور الزَّمن أو تظهر فجأةً،
وقد تزول من دُون مُعالجة وتعود في وقتٍ آخر
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص عُقد؟
يستطيع الأطباء تشخيص العُقد عن طريق تفحُّص اليدين.
كيف يعالج الأطباء العُقدَ؟
تزول مُعظم العُقد لوحدها من دُون مُعالجة،
وإذا كانت العُقد مُؤلِمةً أو تستمر في النموّ، يستطيع الأطباء استئصال السَّائِل في داخلها عن طريق إبرة (إجراءٌ يُسمَّى الشَّفط).في بعض الأحيان، يقوم الأطباء بحقن دواء (يسمى مُعلق ستيرويدي قشري) في العقد للمساعدة على تخفيف الألم.
وأحيانًا يحتاجُون إلى استئصال العُقد جِراحيًا.في بعض الحالات، تظهر العُقد مجدداً من بعد أن يجري استئصالها.
يعتقد بعض الأشخاص أنَّه يُمكن استئصال العُقد عن طريق ضَربها بجسم قاسٍ، مثل كِتاب،ولكن لا ينبغي فعل هذا، لأنَّه يُمكن أن تحدُث إصابةٌ في اليدِ.