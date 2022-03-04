ما الذي يُسبب التهاب المَفاصِل المصحُوب الصدفية؟

ما الذي يُسبب التهاب المَفاصِل المصحُوب الصدفية؟

يحدُث التهاب المَفاصِل المصحوب بالصدفية عندما يُهاجم جهاز مناعة الجسم (الأعضاء والخلايا التي تُحاربُ العدوى) المَفاصِلَ والنسجَ المحيطة بها،ولا يعلم الأطباءُ بدقة لماذا يحدث هذا.

يكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بالتهاب المَفاصِل المصحوب الصدفية إذا كان أحدُ أفراد أسرته مُصابًا به.