التهاب المَفاصِل هُوَ مجموعة من الأمراض التي تجعل المَفاصِل مؤلمةً ومتورمةً وبلونٍ أحمر،هناك أنواع عديدة ومُختلفة لالتهاب المفاصل.
ما هُوَ التهاب المَفاصِل المصحوب بالصدفية؟
التهاب المَفاصِل المصحوب بالصدفية psoriatic arthritis هو نوع من أنواع التهاب المَفاصِل يُؤثِّرُ في المصابين بالصدفيَّة psoriasis،والصدفية هِيَ حالةٌ جلديَّةٌ تُسبِّبُ نوبات من الطفح الأحمر المتقشر وأظافر متنقرة وثخينة.
يمكن أن يُؤثر التهاب المفاصل المصحوب بالصدفية في أيّ مفصل، ولكنه يحدث في العمود الفقري واليدين والقدمين عادةً.
يُعاين الأطباء الأعراض لمعرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التهاب المَفاصِل المصحوب بالصدفية،
ويُمكن أن تفيد الأدوية في بعض الأحيان.
ما الذي يُسبب التهاب المَفاصِل المصحُوب الصدفية؟
يحدُث التهاب المَفاصِل المصحوب بالصدفية عندما يُهاجم جهاز مناعة الجسم (الأعضاء والخلايا التي تُحاربُ العدوى) المَفاصِلَ والنسجَ المحيطة بها،ولا يعلم الأطباءُ بدقة لماذا يحدث هذا.
يكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بالتهاب المَفاصِل المصحوب الصدفية إذا كان أحدُ أفراد أسرته مُصابًا به.
ما هي أعراض التهاب المَفاصِل المصحوب بالصدفية؟
قد تظهر عند المريض واحدة أو أكثر من الأعراض الآتية:
تصبح المَفاصِل في أطراف أصابع اليدين والقدمين ملتهبةً (متورِّمة وحمراء ودافئة)
ألم في الجزء الخلفي من الكاحل (التهاب وتر أخيل Achilles tendinitis) أو باطن القدم (التهاب اللفافة الأخمصية plantar fasciitis)
ألم الظهر
ألم في الوركين والركبتين
قد تصبح المَفاصِل التي تكون ملتهبةً لفترةٍ طويلة مشوهةً
SCIENCE PHOTO LIBRARY
تُسبب الصدفية طفحًا،وقد يظهر الطفح قبل أو بعد ألم المفصل،وقد لا يُلاحظ المريض الطفح إذا كان مُخفياً في فروة الرأس أو السُّرَّة أو طيَّات الجلد.تظهر أعراض الجلد والمفصل وتختفي مع بعضها بعضًا في بعض الأحيان، ولكن غالبًا ما تكون إمَّا أعراض الجلد أو المفصل أسوأ من الأخرى.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب المفاصل المصحوب بالصدفية؟
يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب المفاصل المصحوب بالصدفية استِنادًا إلى الأعراض والتاريخ العائلي وعن طريق إخضاعه إلى فحصٍ،كما سيجرون فحوصات أيضًا:
الأشعَّة السِّينية لمعرفة مدى الضرر في المَفاصِل
اختبارات دموية لاستبعاد الأنواع الأخرى من التهاب المفاصل
اختبارات لتفحص السائل في المفصل أحيانًا، وذلك إذا كان المفصل متورمًا.
كيف يُعالج الأطباءُ التهابَ المفاصل المصحُوب بالصدفية؟
سيصف الأطباء أدويةً لضبط الطفح والتقليل من التورم في المَفاصِل،وتنطوي الأدوية التي يمكن أن تفيد مرضى التهاب المفاصل المصحوب بالصدفية على:
الأسيتامينوفين acetaminophen ومضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة، وذلك عن طريق الفم أو الرُّهيمات التي يمكن فركها على الجلد فوق المَفاصِل المؤلمة
حُقَن الستيرويدات القشرية في المَفصِل
حُقن لأدويةٍ تحُول دُون أن يُهاجم الجهاز المناعي المَفاصِل، وتُساعد على التخلص من طفح الصدفية أيضًا
قد يصف الأطباء العلاج الطبيعي وتمارين للمساعدة على الحفاظ على حركة المفصل.
عندما لا تنجح المعالجات الأخرى، قد يقترح الأطباء الجراحةَ لاستبدال مفصل تعرض إلى ضرر شديد بآخر اصطناعيّ.