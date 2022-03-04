تبدأ الأَعرَاض بشكلٍ تدريجيٍّ عادةً،

وتنطوي الأعراض الأكثر شيوعًا على:

إيلام عند الجس وسخونة واحمرار وتورم في المفاصل (التهاب)، وتكون هذه الأعراض في نفس المفاصل على جانبي الجسم معًا عادةً (مثل المعصمين معًا أو الركبتين معًا)

تيبُّس في المَفاصِل المصابة لمدة ساعة أو نحو ذلك من بعد الاستيقاظ في الصباح

بالإضافة إلى ألم المفصل، قد يشعر المريض بتوعكٍ بشكلٍ عام مع أعراض مثل:

حمى خفيفة

شعور بالتعب والإنهاك

عدم الشهيَّة ونقص الوزن

بعدَ فترة من الزمن، إذا تفاقمت مشاكل المَفصِل، قد يُعاني المريض من:

عَدم القدرة على ثني المَفاصِل أو فتحها بالكامل

تشوه دائم في المَفاصِل، وخصوصًا في اليدين والأصابع

عندما تكون الأصابع منحنية بشكلٍ غير طبيعي

تَشَوُّهُ العُروَة الصورة © Springer Science+Business Media

التَشَوُّه الشَبِيه بعُنُقِ البَجعَة الصورة SCIENCE PHOTO LIBRARY

كما قد يُعاني المريض من مشاكلٍ لا تنطوي على المَفاصِل أيضًا،فعلى سبيل المثال، قد يكون لديه:

احمرار وتهيُّج في العينين

مشاكل في القلب أو الرئة تُسبب ألمًا في الصدر أو صعوبة في التنفس

كتل جلدية صلبة على الذراعين أو الساقين

يحدث بعض العجز عند مُعظَم المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكنها يبقون قادرين على عيش حياة طبيعيَّة،ويُصبِحُ بعض الأشخاص أكثر عجزًا، مثل الذين لديهم تشوُّهات شديدة في اليدين.