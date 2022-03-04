التهاب المَفاصِل هُوَ مجموعة من الأمراض التي تجعل المَفاصِل مؤلمةً ومتورمةً وبلونٍ أحمر،هناك أنواع عديدة ومُختلفة لالتهاب المفاصل.
ما هُوَ التهاب المَفاصِل الروماتويدي؟
التهاب المَفاصِل الروماتويدي rheumatoid arthritis هو نوعٌ من التهاب المَفاصِل يقوم فيه الجهاز المناعي في الجسم بمهاجمة المفاصل،
وهُوَ أكثر شُيُوعًا عند النساء ويبدأ عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عامًا عادةً، ولكن يمكن أن يبدأ في أي عمر.
يمكن أن يُؤثر التهاب المَفاصِل الروماتويدي في أي مفصل ولكنه شائع بشكلٍ خاص في اليدين والقدمين،
وتكون المَفاصِل متورِّمة ومؤلمة ومتيبِّسة في الصباح، وغالبًا ما تُصبح مشوَّهة بعدَ سنوات عديدة.
يُؤثِّرُ التهاب المَفاصِل الروماتويدي في أخرى من الجسم في بعض الأحيان، بما فيها القلب والرئتين والعينين وأوعية الدَّم.
يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب المفاصل الروماتويدي استِنادًا إلى الأعراض والتصوير بالأشعة السينية واختبارات الدَّم،
ويمكن أن تنطوي المُعالجَات على الأدوية وممارسة التمارين وأحيانًا الجراحة.
ما الذي يُسببُ التهابَ المفاصل الرُّوماتويدي؟
التهاب المَفاصِل اليفعيّ مجهول السبب هو مرض مناعي ذاتي.والجِهازُ المَناعيّ هو جزءٌ من نظام الدِّفاع في الجسم الذي يُساعد على الوقاية من المرض والعدوى.بالنسبة إلى المرض المناعي الذاتي، يُهاجمُ الجهاز المناعي جسم المريض عن طريق الخطأ، وبالنسبة إلى التهاب المفاصل الروماتويدي، يهاجم الجهاز المناعي المَفاصِل وأحيانًا أجزاء أخرى من الجسم،ولا يعلم الأطباء بدقَّة ما الذي يجعل الجهاز المناعيّ يُهاجِمُ المفاصل.
ما هِيَ أعراض التهاب المَفاصِل الروماتويدي؟
تبدأ الأَعرَاض بشكلٍ تدريجيٍّ عادةً،
وتنطوي الأعراض الأكثر شيوعًا على:
إيلام عند الجس وسخونة واحمرار وتورم في المفاصل (التهاب)، وتكون هذه الأعراض في نفس المفاصل على جانبي الجسم معًا عادةً (مثل المعصمين معًا أو الركبتين معًا)
تيبُّس في المَفاصِل المصابة لمدة ساعة أو نحو ذلك من بعد الاستيقاظ في الصباح
بالإضافة إلى ألم المفصل، قد يشعر المريض بتوعكٍ بشكلٍ عام مع أعراض مثل:
حمى خفيفة
شعور بالتعب والإنهاك
عدم الشهيَّة ونقص الوزن
بعدَ فترة من الزمن، إذا تفاقمت مشاكل المَفصِل، قد يُعاني المريض من:
عَدم القدرة على ثني المَفاصِل أو فتحها بالكامل
تشوه دائم في المَفاصِل، وخصوصًا في اليدين والأصابع
عندما تكون الأصابع منحنية بشكلٍ غير طبيعي
يُمكن أن تُؤدِّي بعضُ الاضطرابات، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي والإصابات، إلى حدوث انحناء في الأصابع بشكلٍ غير طبيعي.بالنسبة إلى التشوّه الشبيه بعنق البجعة، يتقوَّس المفصل في قاعدة الإصبع (ينحني flexes)، ويستقيمُ المَفصِل الأوسط (يمتد) نحو الخارج، وينحني المَفصِل الأبعد إلى الداخل؛وبالنسبة إلى تشوه العروة، ينحني مفصل الإصبع الوسطى إلى الداخل (نحو راحة اليد)، وينحني المفصل الأبعد للإصبع إلى الخارج (بعيدًا عن راحة اليد).
© Springer Science+Business Media
SCIENCE PHOTO LIBRARY
كما قد يُعاني المريض من مشاكلٍ لا تنطوي على المَفاصِل أيضًا،فعلى سبيل المثال، قد يكون لديه:
احمرار وتهيُّج في العينين
مشاكل في القلب أو الرئة تُسبب ألمًا في الصدر أو صعوبة في التنفس
كتل جلدية صلبة على الذراعين أو الساقين
يحدث بعض العجز عند مُعظَم المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكنها يبقون قادرين على عيش حياة طبيعيَّة،ويُصبِحُ بعض الأشخاص أكثر عجزًا، مثل الذين لديهم تشوُّهات شديدة في اليدين.
كيف يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب المفاصل الروماتويدي؟
يستطيع الطبيب معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب المفاصل الروماتويدي استنادًا إلى:
الأَعرَاض
اختبارات الدم
تفحص سائل المَفصِل
كيف يُعالج الأطباءُ التهاب المفاصل الروماتويديّ؟
يُعالجُ الأطباءُ التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق أدويةٍ يُمكنها أن:
تُقلل من التورم وتُخفف الأعراض
تُبطئ استفحال التهاب المفاصل الروماتويدي وتقي من ان تُصبِح المفاصل مشوهةً
تُضعِف الجهاز المناعي للتقليل من الأعراض
قد يقترح الأطباء على المريض:
الراحة بشكلٍ منتظم
تناوُل نظام غذائي غني بالأسماك والزيوت النباتية ولكن يحتوي على القليل من اللحوم الحمراء
ممارسة التمارين (ينبغي على المريض استشارة الطبيب حول أي نوع من التمارين هُوَ الأفضل له)
عدم التدخين
كما قد يقترح الأطباء أيضاً:
العلاج المهنيّ (وهُوَ مُعالجة للمساعدة على القيام بالنشاطات اليومية)
العلاج بالحرارة أو البرودة
الجراحة إذا احتاجت الحالة، مثل استبدال مفصل الركبة أو الورك