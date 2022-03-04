التهاب المَفاصِل التفاعلي reactive arthritis هو نوعٌ من التهاب المَفاصِل يظهر كاستجابةٍ لعدوى في مكانٍ ما من الجسم،ويختلف التهاب المَفاصِل التفاعلي عن العدوى الفعلية في داخل المَفصِل.

تنطوي الأَعرَاض على ألم وتورم في المفصل،

كما قد يُعاني المريض من تورُّم الأوتار أو ألم الظهر أو الطفح أو احمرار العينين أيضًا،

وتظهر الأَعرَاض في غضون بضعة أيام أو أسابيع من بعد عَدوى في الأمعاء (التهاب المعدة والأمعاء) أو عدوى منتقلة بالجنس

يستطيع الأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التهاب المفاصل التفاعلي استنادًا إلى الأعراض وفحص،

قد تُساعد الأدوية على مُعالجة الأعراض،

وبالنسبة إلى معظم الأشخاص، يزول التهاب المَفاصِل التفاعلي خلال 3 أو 4 أشهر.يكون لدى نصف الأشخاص أعراضٌ تظهر وتزول خلال سنواتٍ عديدة،وقد يحدث تشوُّه في المَفاصِل والعمود الفقري إذا لم تَزًل الأعراض أو كانت تعود بشكلٍ منتظمٍ،ويُصبِحُ عدد قليل من المصابين بالتهاب المَفاصِل التفاعلي عاجزين بشكلٍ دائمٍ.