التهاب المَفاصِل هُوَ مجموعة من الأمراض التي تجعل المفصل مؤلمًا ومتورمًا وبلونٍ أحمرهناك أنواع عديدة ومُختلفة لالتهاب المفاصل.
ما هُوَ التهاب الفقار المُقَسِّط؟
التهاب الفقار المُقسِط هو أحدَ أنواع التهاب المَفاصِل الذي يجعل العمود الفقري مؤلمًا ومتيبسًا.
كما يُسبِّب التهاب الفقار المُقسِّط، بالإضافة إلى تأثيره في العمود الفقري، تورُّمًا وتيبُّسًا وألمًا في المَفاصِل الكبيرة وأصابع اليد وأصابع القدم أيضًا؛
وأحيانًا يُؤثِّرُ في أجزاء أخرى من الجسم، بما فيها العينين والرئتين وأوعية دموية مُعيَّنة.
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا الشخص يُعاني من التهاب الفقار المُقسِّط استنادًا إلى الأَعرَاض والتصوير بالأشعة السينية،
وقد تساعد الأدوية على تخفيف الألم والتَّيبُّس،
والتهاب الفقار المُقسِّط اكثر شيوعًا بثلاث مرَّات عند الرجال مُقارنة بالنساء،وهو يبدأ عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا عادةً.
ما الذي يُسبب التهاب الفقار المُقَسِّط؟
لا يعلم الأطباءُ السَّببَ الدَّقيق لالتِهاب الفقار المُقسط،
ويكون الشخص أكثر ميلًا للإصابة بهذا المرض إذا كان أحد أفراد عائلته يعاني منه.
ما هِيَ أعراض التِهاب الفَقار المُقَسِّط؟
تنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا على:
ألم في الظهر يتفاقم في الليل والصباح عادةً
تيبُّس الظهر في الصباح يتحسَّن حالما يبدأ الشخص بالحركة
في بعض الأحيان، لا يكون التهاب المَفاصِل في الظهر في البداية، وتبدأ الحالة بألمٍ في الوركين أو الركبتين أو الكتفين.
بالإضافة إلى الألم في الظهر والمفصل، قد يشعر الشخص بتوعكٍ بشكلٍ عام مع أعراض مثل:
حمى خفيفة
شعور بالتعب والإرهاق
عدم الشهيَّة ونقص في الوزن
بعدَ فترة من الوقت، إذا تفاقمت مشكلة الظهر، قد يُعاني المريض من:
وضعية منحنية دائمة
عمود فقري متيبس ومستقيم
ضغط على الأعصاب الخارجة من العمود الفقري، ممَّا يَتسبَّب في اخدرار وألم وضعف في الساقين
كما قد يُعاني الشخص من مشاكلٍ لا تنطوي على الظهر أو المفاصل أيضًا،فعلى سبيل المثال، قد يُعاني من:
احمرار وتهيج في العينين وصعوبة في الرؤية أحيانًا (التهاب العنبية uveitis)
مشاكل القلب تُسبِّب ألمًا في الصدر أو صعوبة في التنفُّس أو اضطرابًا في نظم القلب
مشاكل في الرئة تُسبب السعالَ وصعوبة التنفُّس
تحدث بعض حالات العجز عند مُعظم المصابين بالتهاب الفقار المقسط، ولكنهم يبقون قادرين على أن يعيشوا حياة طبيعية،ويُصبِح بعض الأشخاص، مثل الذين لديهم تيبُّس شديد في العمود الفقريّ، أكثرَ عجزًا.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب الفقار المقسط؟
يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التهاب الفقار المُقسِّط استنادًا إلى الأعراض والتاريخ العائلي وعن طريق إجراء فحص،كما سيجرون اختبارات أيضًا:
الأشعَّة السِّينية لمعرفة مدى الضرر في المفاصل
اختبارات دموية
كيف يُعالجُ الأطباءُ التهاب الفقار المُقَسِّط؟
سيُعطي الأطباءُ المريضَ مُضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومُعالَجات من أجل:
تخفيف ألم الظهر والمفصل
الحفاظ على حركة المَفاصِل
إيقاف أو إصلاح التغيرات في العمود الفقري
مساعدة المريض على الحفاظ على الوضعيَّة الصحيحة وأن تكون عضلات ظهره قويَّة
تجنُّب الضرر في أعضاء أخرى
إذا كان لدى التهاب الفقار المُقسِّط عند المريض أكثر شدَّة، قد يُعطيه الأطباءُ أدويةً حيوية،وهي تؤثر في الجهاز المناعي من أجل تقليل الالتهاب.
إذا كان المريض يعاني من مشاكل في العين، قد يَصِفُ الأطباءُ قطرات عينية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يقترح الأطباء:
العلاج الطبيعي والتمارين اليوميَّة لتقوية العضلات وإيقاف الميل نحو الانحناء والتحدُّب stoop
الإقلاع عن التدخين أو تجنبه
في حالاتٍ نادرة،جراحة استبدال الورك، وذلك إذا أصبح الورك ثابتًا في وضعية منحنية