تنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا على:

ألم في الظهر يتفاقم في الليل والصباح عادةً

تيبُّس الظهر في الصباح يتحسَّن حالما يبدأ الشخص بالحركة

في بعض الأحيان، لا يكون التهاب المَفاصِل في الظهر في البداية، وتبدأ الحالة بألمٍ في الوركين أو الركبتين أو الكتفين.

بالإضافة إلى الألم في الظهر والمفصل، قد يشعر الشخص بتوعكٍ بشكلٍ عام مع أعراض مثل:

حمى خفيفة

شعور بالتعب والإرهاق

عدم الشهيَّة ونقص في الوزن

بعدَ فترة من الوقت، إذا تفاقمت مشكلة الظهر، قد يُعاني المريض من:

وضعية منحنية دائمة

عمود فقري متيبس ومستقيم

ضغط على الأعصاب الخارجة من العمود الفقري، ممَّا يَتسبَّب في اخدرار وألم وضعف في الساقين

كما قد يُعاني الشخص من مشاكلٍ لا تنطوي على الظهر أو المفاصل أيضًا،فعلى سبيل المثال، قد يُعاني من:

احمرار وتهيج في العينين وصعوبة في الرؤية أحيانًا (التهاب العنبية uveitis)

مشاكل القلب تُسبِّب ألمًا في الصدر أو صعوبة في التنفُّس أو اضطرابًا في نظم القلب

مشاكل في الرئة تُسبب السعالَ وصعوبة التنفُّس

تحدث بعض حالات العجز عند مُعظم المصابين بالتهاب الفقار المقسط، ولكنهم يبقون قادرين على أن يعيشوا حياة طبيعية،ويُصبِح بعض الأشخاص، مثل الذين لديهم تيبُّس شديد في العمود الفقريّ، أكثرَ عجزًا.