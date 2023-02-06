ما هِيَ مُتلازمة شوغرن؟
مُتلازمة شوغرن Sjögren syndrome هي اضطراب تُصبح فيه العين والفم ونُسج مُعيَّنة أخرى جافةً جدًا،ويمكن أن يسبب هذا مشاكل في العين ومشاكل في البلع ونخرًا في الأسنان،
وهي أكثر شُيُوعًا عند النساء في منتصف العمر.
يمكن أن تنطوي الأعراض على جفاف مُزعجٍ في العينين والفم أو مشاكل أكثر خطورة، مثل جفاف الرغامى والرئتين،
ويُعاني حَوالى 1 من كل 3 أشخاص بمُتلازمة شوغرن من التهاب المَفاصِل.
يمكن أن تُؤثِّر متلازمة شوغرن في أعضاء أخرى، مثل الرئتين والكُلى والكبد والأعصاب،
وقد تحدث مع اضطرابات أخرى، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي والذئبة،
ولا يستطيع الأطباء شفاء المريض من مُتلازمة شوغرن، ولكن يُمكن أن تُساعد المعالجة على أن يشعر بتحسُّنٍ.
ما الذي يُسبِّبُ مُتلازمةَ شوغرن؟
متلازمة شوغرن هي أحد أمراض المناعة الذاتية.في الحالة الطبيعية يُساعد الجهاز المناعي على الوِقاية من المرض والعَدوى.ومرض المناعة الذاتية هُوَ مرض يقوم فيه الجهاز المناعيّ بمُهاجَمة جسم المريض،
ما هِيَ أعرَاض مُتلازِمَة شوغرن؟
جفاف شديد في العينين، ويمكن أن يسبب ضررًا للقرنية (المنطقة الرائقة في مقدمة العين) وصعوبة في الرؤية
جفاف شديد في الفم، ويمكن أن يسبب مشاكل في الأكل والبلع ونخرًا في الأسنان وعدوى الخمائر في الفم
زيادة أكثر من المعتاد في حجم الغدد اللعابية (الغدد التي تصنع اللعاب للمساعدة على تفكيك الطعام والبلع)
التهاب المَفاصِل
في بعض الأحيان، جفاف في الأغشية المخاطية الأخرى، مثل الفرج والمهبل والرغامى
تكون اللمفُومة، وهي نوع من سرطان كريات الدَّم البيضاء، أكثر شُيُوعًا بين أشخاص مُتلازمة شوغرن.
JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص متلازمة شوغرن؟
يسأل الأطباءُ الشخصَ عن الأَعرَاض ويجرون فحصًا سريريًا،وقد يُجرون اختبارات، مثل:
اختبارات لقياس قدرة العين على صنع الدمع (عن طريق وضع شريط ورقي ماص تحت الجفن ومعاينة كم يُصبح رطبًا)
اختبارات لمشاهدة صور للغدد اللعابية
في بعض الأحيان، خزعة للغدد اللعابية (أخذ عيِّنة صغيرة لتفحُّصها تحت المجهر)
اختبارات الدم
كيف يُعالِجُ الأطباءُ مُتلازِمةَ شوغرن؟
لا يُوجَد شفاء من متلازمة شوغرن،وسيُعالج الأطباءُ الأعراضَ عند المريض.
بالنسبة إلى جفاف العينين:
دموع اصطناعية (قطرات عينية تعمل مثل الدموع الحقيقية لترطيب العين) في أثناء النهار
مرهم في الليل
جراحة بسيطة لسد قنوات الدَّمع بحيث تبقى الدموع في العينين لفترة أطول.
بالنسبة إلى جفاف الفم:
ارتشاف المشروبات
مضغ علكة خالية من السكر
استعمال مضمضمة للفم بديلة عن اللعاب
أخذ دواء يصفه الطبيب.
بالنسبة إلى الأعراض الأخرى:
استخدام مُزلِّق لجعل الجنس المهبلي أكثر راحة
تنظيف الأسنان بالفرشاة والحصول على رعاية منتظمة للأسنان للوقاية من النخر
أخذ دواء أو استخدام الكمادات الدافئة لمعالجة التورم المؤلم في الغدد اللعابية
الخضوع إلى جراحة لإزالة حصى الغدد اللعابية
أخذ مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين) والراحة لمعالجة أعراض المَفصِل والألم
إذا كان لدى المريض مشاكل صحية أخرى ناجمة عن متلازمة شوغرن، سيُعالجها الأطباءُ.