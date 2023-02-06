مُتلازمة شوغرن Sjögren syndrome هي اضطراب تُصبح فيه العين والفم ونُسج مُعيَّنة أخرى جافةً جدًا،ويمكن أن يسبب هذا مشاكل في العين ومشاكل في البلع ونخرًا في الأسنان،

وهي أكثر شُيُوعًا عند النساء في منتصف العمر.

يمكن أن تنطوي الأعراض على جفاف مُزعجٍ في العينين والفم أو مشاكل أكثر خطورة، مثل جفاف الرغامى والرئتين،

ويُعاني حَوالى 1 من كل 3 أشخاص بمُتلازمة شوغرن من التهاب المَفاصِل.

يمكن أن تُؤثِّر متلازمة شوغرن في أعضاء أخرى، مثل الرئتين والكُلى والكبد والأعصاب،

وقد تحدث مع اضطرابات أخرى، مثل التهاب المَفاصِل الروماتويدي والذئبة،