يُساعد الجهاز المناعي على الوِقاية من المرض والعَدوى،وهُوَ يُهاجمُ البكتيريا والفيروسات التي تغزو الجسمَ، وخلايا السرطان عادةً،وبالنسبة إلى اضطراب المناعة الذاتية، يرتكب الجهاز المناعي خطًأ ويبدأ بمُهاجمة أجزاء من جسم المريض.