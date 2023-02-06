عند الإصابة بالذئبة، يهاجم الجهاز المناعي النسيج الضام في جسم المريض،ولا يعلمُ الأطباء السبب في هذا،

والنسيج الضام لبنة بناء مهمة في الجسم،وهُوَ يُوجد في جميع أعضاء الجسم ليربطها مع بعضها بعضًا.يُمكن أن تُؤثر مُشكلة تُصيب النسيج الضامّ في أي عضو في الجسم تقريبًا،

وأحيانًا، تُسبب أدوية مُعيَّنة الذئبةَ،وإذا حدث هذا، تزول الأعراض عند توقُّف المريض عن أخذ الدواء عادةً.