ما الذي يُسبِّبُ التصلُّبَ الجهازي؟

ما الذي يُسبِّبُ التصلُّبَ الجهازي؟

يحدث التصلب الجهازي عندما يصنع النسيج الكثير من الكولاجين وبروتينات أخرى،والكولاجين هو بروتين يساعد على إعطاء بنية للجلد والأظافر والشعر والأوتار والنسج الأخرى.يُمكن أن يُسبب صنع الكثير من الكولاجين تصلبًا وتندبًا،

ولا يعلمُ الأطباء ما الذي يُسبب حدوث التصلب الجهازي.