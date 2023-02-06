ما هُوَ التصلُّب الجهازي؟
يُسبب التصلب الجهازي تندبًا في الجلد والمفاصل والأعضاء والأوعية الدموية،
وهُوَ اضطراب نادر،
ويكون أكثر شُيُوعًا عند النساء بالمقارنة مع الرجال، ويحدث عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 عامًا عادةً.
يُمكن أن يُؤدِّي التصلُّب الجهازي إلى شدّ وتصلب في الجلد، وضرر في الأعضاء الأخرى،
وقد يكون لدى المريض مشاكل في جزء واحد فقط من الجسم، أو مشاكل في أعضاء متعددة في جميع أنحاء الجسم.
يتفاقم التصلب الجهازي مع مرور الزمن، ولكن يُمكن أن تقلل المعالجة من الأعراض.
ما الذي يُسبِّبُ التصلُّبَ الجهازي؟
يحدث التصلب الجهازي عندما يصنع النسيج الكثير من الكولاجين وبروتينات أخرى،والكولاجين هو بروتين يساعد على إعطاء بنية للجلد والأظافر والشعر والأوتار والنسج الأخرى.يُمكن أن يُسبب صنع الكثير من الكولاجين تصلبًا وتندبًا،
ولا يعلمُ الأطباء ما الذي يُسبب حدوث التصلب الجهازي.
ما هِيَ أعرَاض التصلُّب الجهازي؟
يمكن أن تنطوي الأَعرَاض على:
تورُّم وثخانة وشدّ في الجلد، وذلك في أصابع اليد عادةً
تصبح أصابع اليد باهتة مع وخز وخدر عند التعرض إلى البرد (مُتلازمة رينو)
حرقة الفؤاد heartburn
مشكلة في البلع
ضِيق النَّفس
ألم في المفاصل
ألم وضعف في العَضلات أحيانًا
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يُمكن أن يُسبب التصلُّب الجهازيّ الكثير من التندُّب في أعضاء أخرى من الجسم، مثل المَفاصِل والرئتين والجهاز الهضمي والقلب والكلى، ويمنعها من العمل بشكلٍ صحيح،وعندما يسبِّب ضررًا في الأوعية الدموية، يمكن أن يرتفع ضغط الدم،
كما يُعاني بعض الأشخاص الذين لديهم هذه الأعراض من داء النسيج الضام المختلط mixed connective tissue disease أيضًا.
By permission of the publisher.From Pandya A: Gastroenterology and Hepatology: Stomach and Duodenum.Edited by M Feldman.Philadelphia, Current Medicine, 1996.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التصلب الجهازي؟
سيسأل الأطباءُ الشخصَ حول الأعراض لديه ويجرون فحصًا سريريًا،وقد يُجرون اختبارات، مثل:
اختبارات الدم
اختبارات التنفُّس
التصوير المقطعي المحوسب للصدر
مخطط صدى القلب (وهو نوع من الموجات فوق الصوتية يستخدِمُ موجات صوتية للحصول على فيديو يُظهر كيف يضخ القلب الدمَ وكيف تعمل صماماته)
تخطيط كهربية القلب (ECG) (اختبار يقيس تيارات القلب الكهربائية ويسجلها على قطعةٍ من الورق)
كيف يُعالج الأطباءُ التصلُّبَ الجهازي؟
لا يستطيع الطب أن يوقف تفاقم التصلب الجهازي مع مرور الزمن، ولكن يُمكن أن يُفيد مع بعض الأعراض،وتنطوي المُعالجات على:
استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين، لتخفيف ألم المفاصل
دواء يحول دُون أن يُسبب الجهاز المناعي الضررَ للنسجِ
دواء للتخفيف من حرقة الفؤاد
دواء لتوسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم
العلاج الفيزيائي والتمارين
زرع الرئة أحيانًا