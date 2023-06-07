المَفاصِلُ هِيَ أماكن في الجسم حيث يلتقي عظمان معًا، مثل المعصمين والمرفقين والكتفين والوركين والركبتين والكاحلين.

كما تُوجَد المفاصل أيضًا في مواضع قد لا تخطر على البال؛فعلى سَبيل المثال، هناك مفاصل بين العظام العديدة في القدمين واليدين والحوض والعمود الفقري.

ما هو تَيبُّس المفاصِل؟ تيبُّس المفاصل هو عدمُ قدرة المَفصِل على التحرُّك بسهولة،ويختلف التيبُّسُ عن عدم القدرة على التحرُّك بسبب الضعف أو عدم الرغبة بتحريك مفصل لأنَّه يُسبب الألمَ.كما يختلف تيبُّس المفاصل عن تيبُّس العضلات أيضًا.قد ينجم تيبُّسُ العَضلات عن فرط ممارسة التمارين، وفي أحيانٍ أقلّ عن اضطرابات مثل الم العضلات الرُّوماتزمي أو الألم العضلي الليفي. يمكن أن ينجُم تيبُّس المفاصل عن إصابة أو التهاب المَفاصِل

قد يكون التيبُّس أسوأَ في الصباح، أو يتفاقَم خلال اليوم

ويمكن أن يساعدَ التمطيطُ والعلاج الطبيعي على تخفيفه

ما الذي يسببُ تيبسَ المفاصل؟ ينجم تيبُّس المفاصل عادةً عن: بقاء المفصل في وضعية ثابتةٍ لفترةٍ طويلةٍ من الزمن، مثلما يحدث عند وضع جبيرةٍ عليه

أنواع مُختلفة من التهاب المَفاصِل

إصابة في مفصل في طور الشفاء (مثل الالتواء)

ما الذي سيحدث عندَ زيارة الطبيب؟ سيسأل الطبيبُ الشخصَ عن الأعراض لديه ويثجري له فحصًا سريريًا، وإذا كان الأطباءُ غيرَ متأكِّدين ممَّا إذا كان لدى الشخص التهاب المَفاصِل، فإنَّهم قد يقومون بما يلي: اختبارات دمويَّة

التصوير بالأشعة السينية