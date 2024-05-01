كيف يُعالِجُ الأطباءُ المرض النفسي؟
تنطوي المُعالجَاتُ الرئيسية على:
الأدوية
العلاج بالكلام (العلاج النفسي أو الاستشارة)
بالنسبة إلى معظَم الاضطرابات النفسية، تكون المشاركة بين الأدوية والعلاج بالكلام أكثر فعالية من استخدام أحد العلاجين بمفرده.
تنطوي المُعالجَاتُ الأخرى على:
التحفيز المغناطيسي عبر القحف (وضع المغناطيس على الرأس لتحفيز الدماغ)
ما هِيَ الأدوية الأخرى المُستخدَمة في علاج المرض النفسي؟
قَد يستخدِمُ الأطباءُ أدويَةً مُختلفةً لعلاج اضطرابات الصحة النفسية.تتضمن الأدوية المستخدمة على:
دواء مضاد للاكتئاب، مثل مثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)
دواء مُضاد للقلق
دواء مُضاد للذهان
مُثبِّتَات المَزاج
ما هو العلاج النفسي؟
في العلاج النفسي، والذي يُسمَّى أحيانًا العلاج بالكلام، يتحدثُ الأطباءُ والاستشاريون النفسيون مع الشخص حولَ أفكاره، ومشاعره، وسلوكياته.يحاولون عدم إخبار الشخص بما يفكرون به أو يفعلونه.وبدلاً من ذلك، فهم يحاولون مَساعدته على فهم نفسه، ومعرفة طُرق أفضل للتعامل مع الضغوط النفسية ومشاكل الحياة.ينطوي العلاجُ الفرديّ على شخص واحد يعمل مع معالج نفسي واحد.كما قد يقدِّم المعالجون النفسيون العلاج الجماعي، أو العائلي، أو العلاج للأزواج.
عادةً ما يستخدم المعالجون النفسيون تقنيات مختلفة اعتمادًا على المشكلة.تتضمن بعض أنواع العلاج ما يلي:
العلاج السُّلُوكي
العلاج المعرفي
العلاج بين الأشخاص Interpersonal therapy
التحليل النفسي
العلاج النفسي الديناميكي
العلاج النفسي الداعم
ما هو العلاج بالتخليج الكهربائي (ECT)؟
في المعالجة بالتخليج الكهربي (electroconvulsive therapy)، ويرمز له اختصارًا ECT، يقوم الأطباء بتعرض الدماغ لصدمة كهربائية بعد تخدير الشخص.
وقد تبيَّن أنَّ العلاجَ بالتخليج الكهربائي (ECT) فعال في علاج الاكتئاب الشَّديد.
في بعض الأحيان قد يحدث لدى الشخص فقدان للذاكرة يستمرُّ لفترة قصيرة
بغض النظر عن طريقة تعاطي الإعلام مع العلاج بالتخليج الكهربائي، فإن العلاج التخليج الكهربائي آمن وفعال.
من هم الأطباء الذين يعالجون المرض النفسي؟
هناك العديد من أنواع مزودي الرعاية الصحية الذين يعالجون الأمراض النفسية، وقد تتم رعاية الشخص من قبل فريق من مزودي الرعاية الصحية، بمن فيهم:
طبيب نفسي (طبيب بشري متخصص في الصحة النفسية ويمكنه وصف الأدوية)
اختصاصي نفسي (ممارس رعاية صحية نفسية يُجري العلاج النفسي)
ممرضة
عامل اجتماعي
طبيب الرعاية الأولية (يمكنه أيضًا صرف الأدوية)