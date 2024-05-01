في العلاج النفسي، والذي يُسمَّى أحيانًا العلاج بالكلام، يتحدثُ الأطباءُ والاستشاريون النفسيون مع الشخص حولَ أفكاره، ومشاعره، وسلوكياته.يحاولون عدم إخبار الشخص بما يفكرون به أو يفعلونه.وبدلاً من ذلك، فهم يحاولون مَساعدته على فهم نفسه، ومعرفة طُرق أفضل للتعامل مع الضغوط النفسية ومشاكل الحياة.ينطوي العلاجُ الفرديّ على شخص واحد يعمل مع معالج نفسي واحد.كما قد يقدِّم المعالجون النفسيون العلاج الجماعي، أو العائلي، أو العلاج للأزواج.

عادةً ما يستخدم المعالجون النفسيون تقنيات مختلفة اعتمادًا على المشكلة.تتضمن بعض أنواع العلاج ما يلي: