ما هو اضطراب الوسواس القهري؟
الوساوس هي أشياء لا يستطيع المرءُ أن يتوقف عن التفكير بها حتَّى وإن كان يريد ذلك.قد تكون هذه الوساوس مخاوف، أو أفكارًا، أو صورًا، أو دوافع على فعل شيء ما.يُؤدِّي وجود الوساوس إلى جعل الشخص يشعر بالقلق والانزعاج عادةً.
السلوك القهري هو رغبة الشخص الملحة في القيام بشيء ما مرارًا وتكرارًا على الرغم من أنَّه لا يرغب في ذلك أو يدرك أنه لا ينبغي عليه القيام ذلك.ينطوي السلوك القَهري غالبًا على القيام بشيءٍ للتخفيف من قلق الوسواس.على سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص وسواس بالبكتيريا فقد يجد لدى نفسه رغبة قهرية لغسل يديه عدة مرات في اليوم، على الرغم من أنها ليست متسخة.
الاضطراب الوسواسي القهري Obsessive-compulsive disorder، ويرمز له اختصارًا OCD، هو اضطرابٌ نفسي ينطوي على الوساوس، أو السلوك القهري، أو كليهما.
ترتبط معظم الوساوس والسلوكيات القهرية بمخاوف حول حدوث أضرار أو التعرض لمخاطر، مثل الأوساخ، أو الأمراض، أو الحرائق، أو السرقة
قد يقضي مرضى اضطراب الوسواس القهري ساعات كل يوم في التفكير في وساوسهم والتصرُّف بناءً على سلوكياتهم القهرية، ممَّا يُسبب مشاكل في حياتهم اليومية
يعلم بعضُ الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهري أنَّ مخاوفهم غير واقعيَّة، في حين يشعر بعضهم الآخر بأنَّها مبرّرة ومنطقية
غالبًا ما يعاني هؤلاء المرضى من اضطرابات نفسية أخرى، مثل اضطراب القلق، أو الاكتئاب الشديد، أو الاضطراب ثنائي القطب
يمكن أن تنطوي المعالجة على نوع خاص من العلاج النفسي والدوائي
ما هي أعرَاض اضطراب الوسواس القهري؟
تشتمل الوَساوِس الشائعة على ما يلي:
الخوف من انتقال الجراثيم إلى الشخص، كما هو الحال عند ملامسة مقابض الأبواب
القلق بشأن بعض إجراءات السلامة المهمة، مثل إحكام إغلاق باب المنزل أو إطفاء الموقد
القلق من أنَّ الأشياء ليست مُرتَّبة، على سبيل المثال، عدم رصف الأشياء على خط واحد على الطاولة أو في الخزانة
قد يحاول المرضى تجاهل هواجسهم تلك أو السيطرة عليها.ولكن إذا لم يتمكنوا من ذلك، فقد يزداد قلقهم بشكل أكبر.
تشتمل السلوكيات القهرية الشائعة على ما يلي:
الغسل أو التنظيف
التحقّق من الأشياء، على سبيل المثال، التحقّق من قفل الباب مرارًا وتكرارًا
العدّ
وضع الأشياء في ترتيب أو نسق معين
عادة ما يُجرى السلوك القهري بنفس الطريقة في كل مرة، وقد يتكرر أحيانًا بنفس العدد من المرات.
يمكن ملاحظة بعض السلوكيات القهرية من قبل الآخرين (مثل تكرار فتح وإغلاق الباب).بينما تكون السلوكيات القهرية الأخرى أكثر خصوصية (مثل عدّ الأشياء).
كيف يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالوسواس القهري؟
يشعر معظمُ الأشخاص بالقلق حول الأشياء.كما أن الكثير من الأشخاص يحبون النظافة والترتيب بشكل كبير جدًا وتكون لديهم طرق معينة للقيام بالأعمال.يعتقد الأطباء أن الهواجس أو السلوكيات القهرية لا تعد اضطرابًا إلا إذا كانت:
تجعل الشخص مستاءً جدًّا
يستغرق القيام بها الكثير من الوقت (ساعة على الأقل في اليوم)
تُسبب مشاكل في الحياة اليومية للشخص
على سبيل المثال، يعود الكثير من الأشخاص إلى منازلهم للتحقق من أن الموقد مطفأ.ولكن إذا استمرَّ الشخص في العودة إلى المنزل مرارًا وتكرارًا للتأكُّد من إطفاء الموقد، فهذه الحالة هي وسواس قهري.يُمكن أن يُؤدِّي الوسواس القهريّ إلى مشاكل في الحياة، مثل التأخُّر عن العمل بشكل دائم بسبب الفحص والتأكد المستمرّ.
كيف يُعالج الأطباء الوسواس القهري؟
يُعالجُ الأطباءُ الاضطراب الوسواسي القهري بإحدى أو كلتا الطريقتين التاليتين:
الإحالة إلى معالج يقوم بتعريض الشخص بشكل تدريجي للأشياء التي تُسبِّبُ الواسوس، دون أن يسمح له بممارسة السلوك القهري
الأدوية المُضادَّة للاكتئاب
على سبيل المثال، إذا كان الشخص لديه وسواس الخوف من الجراثيم وسلوك قهري لغسل اليدين، فقد يطلب المعالج من المريض لمس مقعد مرحاض نظيف وبعد ذلك عدم السماح له بغسل يديه.