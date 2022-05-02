الوساوس هي أشياء لا يستطيع المرءُ أن يتوقف عن التفكير بها حتَّى وإن كان يريد ذلك.قد تكون هذه الوساوس مخاوف، أو أفكارًا، أو صورًا، أو دوافع على فعل شيء ما.يُؤدِّي وجود الوساوس إلى جعل الشخص يشعر بالقلق والانزعاج عادةً.

السلوك القهري هو رغبة الشخص الملحة في القيام بشيء ما مرارًا وتكرارًا على الرغم من أنَّه لا يرغب في ذلك أو يدرك أنه لا ينبغي عليه القيام ذلك.ينطوي السلوك القَهري غالبًا على القيام بشيءٍ للتخفيف من قلق الوسواس.على سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص وسواس بالبكتيريا فقد يجد لدى نفسه رغبة قهرية لغسل يديه عدة مرات في اليوم، على الرغم من أنها ليست متسخة.

الاضطراب الوسواسي القهري Obsessive-compulsive disorder، ويرمز له اختصارًا OCD، هو اضطرابٌ نفسي ينطوي على الوساوس، أو السلوك القهري، أو كليهما.