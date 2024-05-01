ما هُوَ اضطراب تشوه صورة الجسم؟
اضطراب تشوُّه صورة الجسم هو اضطراب نفسي ينطوي على قضاء فيه الشخص للكثير من وقته وجهده في القلق وعدم الرضا تجاه مظهره.قد يركز الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب على حجم أو مظهر جزء معين من الجسم، مثل الأنف.لا يكون لهذا القلق بشأن جزء الجسم أي معنى لدى أصدقاء الشخص وأحبائه ويؤثر في حياته اليومية.
قد يقضي الأشخاصُ الذين يعانون من اضطراب تشوُّه صورة الجسم ساعاتَ يوميًا في القلق حول وجود عيوب في أجسامهم، على الرغم من أنَّ هذه المشاكل تبدو بسيطة أو غير مرئية للآخرين
قد يعتقد الشخص أن أجزاءَ من جسمه قبيحة، أو غير جذَّابة، أو مشوَّهة
قد يشعر الشخص بالخجل والقلق الشديد حول مظهره بحيث يتجنب الخروج أو قضاء الوقت مع الأصدقاء
يُعالج الأطباء اضطرابت تشوه صورة الجسم بمضادات الاكتئاب والعلاج السلوكي المعرفي
عادةً ما يبدأ اضطراب تشوه صورة الجسم خلال فترة المراهقة، ويبدو أنه أكثرَ شُيُوعًا نسبيًا بين النساء.
ما هِيَ أعرَاض اضطراب تشوه صورة الجسم؟
يمكن لأعراض اضطراب تشوُّه صورة الجسم أن تظهر ببطءٍ أو بشكلٍ مفاجئ.تنطوي الأَعرَاض على:
قضاء ساعات يوميًا في الشعور بالقلق حول عيوب الجسم المتوهمة
فحص الشخص لنفسه في المرآة باستمرار
العناية بالهندام بشكل مفرط ومستمر أو نتف الجلد
الاعتقاد بأن الآخرين ينظرون بشكل سلبي إلى مظهر الشخص أو يسخرون منه
السعي المتكرر لإجراء عمليات جراحية تجميلية دون تحقيق الرضى المطلوب
تجنُّب المواقف الاجتماعية حتى لا يراه الآخرون
الانشغال الشديد بالمظهر لدرجة أن يُسبب ضائقة كبيرة أو مشاكل في الحياة الاجتماعية، أو العمل، أو المدرسة، أو غيرها من المجالات
قد تتغيَّر المناطقُ التي يركز عليها الشخص بمرور الوقت.كثيرًا ما يركز الأشخاص المُصابون باضطراب تشوه صورة الجسم على ما يلي:
الوجه والجلد
الشعر
حجم العضلات وقوتها
كيف يمكن للأطبّاء معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من اضطراب تشوه صورة الجسم؟
يبدي الكثير من الناس قلقًا محدودًا حول مظهرهميُشخص الطبيبُ اضطراب تشوُّه صورة الجسم عند الشخص فقط إذا كان شعوره بالقلق تجاه مظهره:
يجعل الشخص مستاءً جدًّا
يستحوذ على جزء كبير من وقته
يُسبب مشاكل في حياة الشخص اليومية
يخجل العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تشوُّه صورة الجسم من إخبار أطبائهم عن مخاوفهم أو لا يعتقدون أن مخاوفهم مشكلة بحد ذاتها.نتيجةً لذلك، قد يبقى الاضطراب خفيًا لسنوات.
كيف يُعالج الأطباء اضطراب تشوه صورة الجسم؟
يعالج الأطباء اضطراب تشوُّه صورة الجسم باستخدام واحد أو أكثر مما يلي:
العلاج المعرفي السُّلُوكي - وهو يساعد الأشخاص على التفكير بمظهرهم بشكل أكثر دقة
علاج كسر العادة، والذي يساعد الأشخاص على التوقف عن تكرار الأفعال مثل نتف الجلد
الأدويَة المُضادَّة للاكتئاب