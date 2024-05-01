اضطراب تشوُّه صورة الجسم هو اضطراب نفسي ينطوي على قضاء فيه الشخص للكثير من وقته وجهده في القلق وعدم الرضا تجاه مظهره.قد يركز الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب على حجم أو مظهر جزء معين من الجسم، مثل الأنف.لا يكون لهذا القلق بشأن جزء الجسم أي معنى لدى أصدقاء الشخص وأحبائه ويؤثر في حياته اليومية.

قد يقضي الأشخاصُ الذين يعانون من اضطراب تشوُّه صورة الجسم ساعاتَ يوميًا في القلق حول وجود عيوب في أجسامهم، على الرغم من أنَّ هذه المشاكل تبدو بسيطة أو غير مرئية للآخرين

قد يعتقد الشخص أن أجزاءَ من جسمه قبيحة، أو غير جذَّابة، أو مشوَّهة

قد يشعر الشخص بالخجل والقلق الشديد حول مظهره بحيث يتجنب الخروج أو قضاء الوقت مع الأصدقاء

يُعالج الأطباء اضطرابت تشوه صورة الجسم بمضادات الاكتئاب والعلاج السلوكي المعرفي

عادةً ما يبدأ اضطراب تشوه صورة الجسم خلال فترة المراهقة، ويبدو أنه أكثرَ شُيُوعًا نسبيًا بين النساء.