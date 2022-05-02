يرغب الشخصُ المصاب باضطراب الاكتناز في الحفاظ على الأشياء، حتى لو لم تكن لها أي قيمة ولم تكن هناك مساحة كافية لها.

تنطوي أعراض اضطراب الاكتناز على:

أماكن معيشة مزدحمةً جدًّا وفوضوية، بحيث لا يمكن استخدامها إلاَّ لتخزين الأشياء المتكدِّسَة

أماكن معيشة أدَّت فيها الفوضى إلى حدوث حريق أو تسببت بغزو الحشرات

رفض التخلّص من الأشياء، وذلك بسبب الاعتقاد الكاذب بأن هذه الأشياء فريدة من نوعها أو خاصة، أو ستكون لها حاجة في المستقبل

الانزعاج من فكرة التخلص من الأشياء

اكتناز الحيوانات هو نوعٌ من اضطراب الاكتناز يجمع فيه الشخص عشرات أو حتى مئات الحيوانات الأليفة التي لا يمكن إطعامها أو العناية بها بشكل صحيح.