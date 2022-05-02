ما هو اضطرابُ الاكتناز؟
اضطراب الاكتناز hoarding disorder هو اضطراب نفسي ينطوي على عدم قدرة الشخص على التخلص من ممتلكاته، حتى وإن كانت عديمة الفائدة أو القيمة.لا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الاكتناز أن يتخلَّوا عن أيَّة أشياء يمتلكونها.تتراكم الأشياء وتسبب الفوضى في أماكن عيشهم حتى تغص تلك الأماكن بالأشياء وتصبح غير صالحة للاستخدام.
يقوم الأشخاصُ المصابون باضطراب الاكتناز بتجميع الأشياء وتخزينها بطريقة غير منظمة، وليس كمجموعات منظمة
وقد يشعر الشخص بالانزعاج إذا أجبر على ترك الأشياء أو حتى التفكير في التخلي عنها
غالبًا ما يبدأ اضطراب الاكتناز في فترة المراهقة ولكنه قد يتفاقم مع التقدم في العمر
يعالج اختصاصيو الصحة النفسية اضطراب الاكتناز بالعلاج أو الأدوية
ما هِيَ أعرَاض اضطراب الاكتناز؟
يرغب الشخصُ المصاب باضطراب الاكتناز في الحفاظ على الأشياء، حتى لو لم تكن لها أي قيمة ولم تكن هناك مساحة كافية لها.
تنطوي أعراض اضطراب الاكتناز على:
أماكن معيشة مزدحمةً جدًّا وفوضوية، بحيث لا يمكن استخدامها إلاَّ لتخزين الأشياء المتكدِّسَة
أماكن معيشة أدَّت فيها الفوضى إلى حدوث حريق أو تسببت بغزو الحشرات
رفض التخلّص من الأشياء، وذلك بسبب الاعتقاد الكاذب بأن هذه الأشياء فريدة من نوعها أو خاصة، أو ستكون لها حاجة في المستقبل
الانزعاج من فكرة التخلص من الأشياء
اكتناز الحيوانات هو نوعٌ من اضطراب الاكتناز يجمع فيه الشخص عشرات أو حتى مئات الحيوانات الأليفة التي لا يمكن إطعامها أو العناية بها بشكل صحيح.
كيف يمكن للأطبّاء معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من اضطراب الاكتناز؟
قد يعيش الكثير من الناس فوضى في أماكن المعيشة لفترات قصيرة من الزمن، على سبيل المثال، عند الانتقال إلى منزل جديد.يُشخِّص الأطباء اضطراب الاكتنازَ فقط عندما:
يكون لدى الشخص مشكلة متكررة أو مستمرة في التخلص من الأشياء (حتى الأشياء عديمة الفائدة أو القيمة)
ينزعج الشخص بشدة من فكرة التخلص من الأشياء
يتعذر استخدام مكان المعيشة لأنَّه يعج بالفوضى
يعاني الشخص من مشاكل في حياته اليومية بسبب الاكتناز
كيفَ يعالج الأطباء اضطرابَ الاكتناز؟
يُعالج الأطباء اضطراب الاكتناز بالمشاركة بين:
العلاج السلوكي المعرفي - يساعد الأشخاص على التوقف عن السلوكيات التكرارية وتغيير عاداتهم
الأدويَة المُضادَّة للاكتئاب