ما هي أعرَاضُ نوبة الهلع؟

ما هي أعرَاضُ نوبة الهلع؟

على الرغم من أنَّ نوبات الهلع مزعجة - في بعض الأحيان للغاية - فهي ليست خطيرة.تبدأ الأَعرَاض بسرعة، وتصل ذروتها في غضون 10 دقائق، وتتلاشى بعد بضعة دقائق.

تنطوي الأَعرَاضُ الرئيسية على الآتي:

خوف مُفاجئ وشديد وانزعاج

كما يُعاني الأشخاصُ أيضًا من أربعة من هذه الأعراض الأخرى على الأقلّ: