ما هي نوبةُ الهلع؟
نوبةُ الهلع هي ما يحدث عندما يشعر المريضُ بالخوف والقلق بشكلٍ مفاجئٍ.كما قد يُعاني المريضُ أيضًا من ألم في الصدر واختناق، ويشعر بالتوعُّك في المعدة وبالدوخة وضيق التنفُّس.تستمر نوبة الهلع لفترة قصيرة.
قد تنجم نوباتُ الهلع عن شيءٍ مخيف، مثل رؤية الأفعى، أو قد تأتي من تلقاء نفسها
في أثناء نوبة الهلع، قد يعتقد الشخصُ أنَّه يعاني من مشكلة طبية خطيرة، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية
وعلى الرغم من أنَّ نوبات الهلع مزعجة - في بعض الأحيان للغاية - فهي ليست خطيرة.
تُعدُّ نوباتُ الهلع شائعة، حيث يُصاب حوالى 1 من كل 10 بالغين بنوبة هلع كلّ عام
ما هو اضطرابُ الهلع؟
اضطرابُ الهلع هو ما يحصل عندما تستمرّ في مواجهة نوبات الهلع، وكذلك:
القلق الشديد حول التعرّض إلى نوبات أخرى،
القلقُ من حدوث الجنون أو فقدان السيطرة على النفس
تجنُّبُ الذهاب إلى الأماكن أو القيام بالأنشطة المعتادة، لأنَّ الشخص يعتقد أنَّه من المحتمل أن يُصابَ بنوبة
ما الذي يُسبِّبُ نوبات الهلع؟
يُمكن أن تتحرّضَ نوبات الهلع عن طريق شيءٍ يخاف منه؛فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخصُ يخاف من الأفاعي ، فقد يُعاني من نوبة هلع عندما يرى ثعبانًا.ولكن تحدث نوباتُ الهلع في بعض الأحيان من دون سبب واضح.كما أنَّ الأطباءَ غير متأكدين أيضًا من سبب تعرُّض بعض الأشخاص لنوبات الهلع عندَ حدوث شيءٍ مخيف، وعدم حدوث ذلك عندَ بعضهم الآخر.
ما هي أعرَاضُ نوبة الهلع؟
على الرغم من أنَّ نوبات الهلع مزعجة - في بعض الأحيان للغاية - فهي ليست خطيرة.تبدأ الأَعرَاض بسرعة، وتصل ذروتها في غضون 10 دقائق، وتتلاشى بعد بضعة دقائق.
تنطوي الأَعرَاضُ الرئيسية على الآتي:
خوف مُفاجئ وشديد وانزعاج
كما يُعاني الأشخاصُ أيضًا من أربعة من هذه الأعراض الأخرى على الأقلّ:
ألم في الصدر أو انِزعَاج
الشعور بالاختناق
الدوخة أو الإغماء
الشعور بالغثيان أو الألم المعدي أو الإسهال
خدر أو تنميل في الشفتين والأصابع
الشعور بخفقان القلب أو تسرّعه
ضيق النفُّس أو الشعور بالاختناق
التعرُّق
الارتجاف أو الارتعاش
الخوف من الموت
الخوف من الجنون أو فقدان السيطرة
الشعور بأنّ الأشياء من حوله ليست حقيقية
كيف يمكن للأطبَّاء معرفةَ ما إذا كان لديَّ نوبات هلع؟
يتحرّى الطبيب عن سبب جسدي للأعراض.على سبيل المثال، إذا كان لدى الشخص ألم صدري، فقد يفحص الأطباء قلبه.إذا لم يكن للأعراض سببٌ بدنيّ، يشتبه الأطباء في نوبات الهلع.
كيف يعالج الأطبَّاءُ نوبات الهَلَع أو اضطراب الهلع Panic؟
تتحسَّن حالاتُ بعض الأشخاص دُون مُعالجة.أمَّا بالنسبة للآخرين، فيتأرجح اضطرابُ الهلع على مرِّ السنين.يمكن أن تقوم معالجةُ نوبات الهَلَع واضطراب الهلع على ما يلي:
التدبير العلاجي، مثل العلاج بالتعرُّض أو العلاج المعرفي السُّلُوكي أو العلاج النفسي الداعم
الأدويَة المُضادَّة للاكتئاب
الأدويَة المُضادَّة للقلق
يساعد العلاج بالتعرُّض على تخفيف الخوف عن طريق:
تعريض الشخص تدريجيًا وبشكل متكرّر لأي سبب يُحرِّض النوبات إلى أن يصبح مرتاحًا فيها
يفيد العلاج السُّلُوكي المعرفي في تعليم:
عدم تجنُّب المواقف التي تسبِّب نوبات الهَلَع
الانتباه عندما تكون المخاوفُ لا أساس لها من الصحَّة
والردّ على ذلك من خلال التنفُّس البطيء والمضبوط أو غيره من التقنيات التي تعزِّز الاسترخاء
العلاج النفسي الداعميشتمل التثقيفُ والمشورة على تقديم:
معلومات عامة عن الاضطراب ومعالجته
أمل واقعي للتحسن
الدَّعْم الذي يأتي من علاقة الثقة مع الطبيب