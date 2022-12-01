ما هو اضطرابُ القلق؟

ما هو اضطرابُ القلق؟

القلق هو الشعور بالانشغال أو العصبيَّة.يكون القلقُ طبيعيًا غالبًا؛فعلى سبيل المثال، يشعر العديدُ من الأشخاص بالقلق عندما يواجهون مشاكل مالية، أو مشاكل في العمل، أو صعوبات عائلية.

ولكن قد يُعاني المريضُ من أحد اضطرابات القلق إذا:

كان يشعر بالقلق في فترات كثيرة من الوقت، حتّى عندما لا تكون لديه مشاكل أو عندما لا تكون المشاكل سيّئة

وكان القلقُ شديدًا جدًّا بحيث يُؤثِّر في الحياة

يُمكن أن يُساعد وجودُ القليل من القلق على التركيز، ولكنَّ وجودَ الكثير منه يجعل من الصعب القيام بالأشياء بشكلٍ جيِّد.