ما هو اضطرابُ القلق؟
القلق هو الشعور بالانشغال أو العصبيَّة.يكون القلقُ طبيعيًا غالبًا؛فعلى سبيل المثال، يشعر العديدُ من الأشخاص بالقلق عندما يواجهون مشاكل مالية، أو مشاكل في العمل، أو صعوبات عائلية.
ولكن قد يُعاني المريضُ من أحد اضطرابات القلق إذا:
كان يشعر بالقلق في فترات كثيرة من الوقت، حتّى عندما لا تكون لديه مشاكل أو عندما لا تكون المشاكل سيّئة
وكان القلقُ شديدًا جدًّا بحيث يُؤثِّر في الحياة
يُمكن أن يُساعد وجودُ القليل من القلق على التركيز، ولكنَّ وجودَ الكثير منه يجعل من الصعب القيام بالأشياء بشكلٍ جيِّد.
بالإضافة إلى الشعور بالقلق، قد يشعر المريضُ بضيق في التنفُّس ودوخة وتعرُّق وتسرّع في ضربات القلب
يُمكن أن تُؤدِّي بعضُ المشاكل الطبيَّة إلى القلق (مثل مرض القلب أو مشاكل الرئة أو فرط نشاط الغُدَّة الدرقية)
كما يمكن للعديد من الأدوية أن تسبّب القلق أو تفاقمه (مثل الأمفيتامينات والكافيين والكوكايين والستيرويدات القشرية)
الأشخاص الذين يُعانون من القلق هم أكثر عرضةً من الآخرين للإصابة بالاكتئاب.
يُعالِجُ الأطباءُ اضطرابات القلق بالأدوية والتدابير المناسبة
ما الذي يسبِّب اضطرابَ القلق؟
ما هِيَ أعراضُ اضطراب القلق؟
تنطوي الأَعرَاضُ على:
القلق أو الخوف أو الهلع
صعوبة في التنفُّس والدوخة وتسرُّع ضربات القلب
كيف يمكن للأطبّاء معرفة ما إذا كنت أعاني من اضطراب القلق؟
يفحص الأطبَّاءُ المريض، ويطرَحُن أسئلةً عن الأعراض عندَه، فمثلًا:يأخذ الأطباءُ في الاعتبار الاضطرابات والأمراض الأخرى التي تشتمل على علامات وأعراض مشابهة للقلق.وإذا لم يجدوا سببًا آخر، يقومون بتشخيص اضطراب القلق إذا:
كان يُسبّب الانزعاج
يتداخل مع القدرة على القيام بالمهام والنشاطات اليومية
استمرَّ فترةً طويلة أو استمر في النُّكْس
كيف يُعالِجُ الأطباءُ اضطرابات القلق؟
إذا كان القلقُ ناجمًا عن مشكلة طبية أو تفاقم بسببها أو بسبب تعاطي مواد معيّنة، فسوف يعالج الأطباء ذلك.
يُعالَج الأطبَّاء القلق بـ:
العلاج
دواء، مثل مثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs)