ما هُوَ الاضطرابُ الرّهابي؟
كلمة رهاب Phobia هي المصطلح الطبي الإنجليزي المُستخدم للإشارة إلى الخوف.من الطبيعي أن تخاف من الأشياء الخطيرة.يخشى معظمُ الأشخاص من بعض الأشياء، مثل الوقوف على حافة جرف أو الاقتراب من كلب هائج.
ولكنّ الاضطراب الرهابي هو ما يحصل عندما يكون الخوف (الرُّهاب):
غيرَ واقعي
لا يتناسب مع الخطر الفعلي
ولذلك، يكون شديدًا لدرجة أنَّه يمنع من القيام بالنشاطات الطبيعيَّة؛
فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الشخص اضطراب رهاب إذا كان يخاف من المرتفعات فلا يعمل في مبنى مرتفع، أو يخاف من الحيوانات التي فلا تأخذ أطفاله إلى حديقة الحيوان.
ووجودُه حول الشيء الذي يخاف منه يمكن أن يؤدّي إلى: نوبة هلع
تنطوي المُعالجة على العلاج بالتعرُّض، حيث يعتاد الشخص تدريجيًا على الشيء الذي يخاف منه
هناك عددٌ من أنواع الرهاب، ولكن تنطوي بعضُ الأنواع الشائعة على:
الحيوانات (رُهاب الحيوانات zoophobia)
المرتفعات (رهاب المرتفعات acrophobia)
أماكن مغلقة (رهاب الاحتجاز claustrophobia)
العواصف الرعدية (رُهابُ النَّمَطِ أو رُهابُ الرُّوح brontophobia)
كيف يمكن للأطبّاء معرفة ما إذا كنت أعاني من اضطراب الرهاب؟
لا يوجد خطٌّ قويٌّ فاصل بين الخوف الطبيعي والحذر واضطراب الرهاب؛إلَّا أنَّ الأطباءَ يشتبهون في إصابو الشخص باضطراب رهاب إذا كان لديه خوف:
يجعله يغيِّر سلوكَه لتجنّب هذا الوضع أو الشيء
أقوى مما ينبغي مقارنة بالمستوى الحقيقي للخطر
يسبِّب خوفًا شديدًا أو يجعل من الصعب على الشخص القيام بوظائفه
كيف يُعالِجُ الأطباءُ اضطرابات الرهاب؟
قد لا تحتاج إلى مُعالجة إذا لم تتعرَّض إلى الشيء الذي تخشاه غالبًا؛فعلى سبيل المثال، إذا كنت تخاف من الأفاعي ولكنك تعيش في مدينة، فمن المحتمل ألا تصادف أفعى، لذلك فإن خوفك ليس مشكلة.ولكن إذا كان الرهاب من شيء يصعب تجنّبه، مثل القيادة فوق جسر، فإن العلاج قد يجعل الحياة أسهل.تنطوي المعالجةُ على ما يلي:
العلاج بالتعرُّض Exposure therapy (يفيد في 9 من كل 10 أشخاص)
في بعض الأحيان، دواء مضاد للقلق لعلاج الأعراض على المدى القصير
في المعالجة بالتعرُّض، يساعدُك المعالجُ على التعوُّد تدريجيًّا على الشيء الذي تخشاه؛فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخصُ يخاف من الكلاب:
قد يبدأ الشخص بمُعاينة صور الكلاب فقط
يساعد المعالجُ على الحفاظ على هدوء المريض والحفاظ على بطء تنفّسه حتى يشعر بالراحة عندَ النظر إلى الصور
ثم قد ينظر الشخصُ إلى كلب حقيقي في غرفة أخرى
ثمَّ يتقدَّم تدريجيًا إلى الوجود في الغرفة نفسها مع كلب
ثم يجري توجيه المريض إلى لمس الكلب
وتكون هناك حاجة إلى جلسات قليلة فقط من التعرُّض عادة.
لا تُؤدِّي الأدوية إلى زوال الرهاب،إلَّا أنَّ مضادَّات القلق يمكن أن تكون مفيدة عندما لا يستطيع الشخصُ تجنُّب القيام بشيء يخاف منه؛فعلى سبيل المثال، قد يعطي الطبيبُ دواءً ليأخذه قبل أن يسافر على متن طائرة.