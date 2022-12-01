كلمة رهاب Phobia هي المصطلح الطبي الإنجليزي المُستخدم للإشارة إلى الخوف.من الطبيعي أن تخاف من الأشياء الخطيرة.يخشى معظمُ الأشخاص من بعض الأشياء، مثل الوقوف على حافة جرف أو الاقتراب من كلب هائج.

لمحة عامة عن حالات الرهاب فيديو

ولكنّ الاضطراب الرهابي هو ما يحصل عندما يكون الخوف (الرُّهاب):

غيرَ واقعي

لا يتناسب مع الخطر الفعلي

ولذلك، يكون شديدًا لدرجة أنَّه يمنع من القيام بالنشاطات الطبيعيَّة؛

فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الشخص اضطراب رهاب إذا كان يخاف من المرتفعات فلا يعمل في مبنى مرتفع، أو يخاف من الحيوانات التي فلا تأخذ أطفاله إلى حديقة الحيوان.

ووجودُه حول الشيء الذي يخاف منه يمكن أن يؤدّي إلى: نوبة هلع

تنطوي المُعالجة على العلاج بالتعرُّض، حيث يعتاد الشخص تدريجيًا على الشيء الذي يخاف منه

هناك عددٌ من أنواع الرهاب، ولكن تنطوي بعضُ الأنواع الشائعة على: