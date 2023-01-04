ما هُو إيذاء النَّفس غير الانتحاري؟

ما هُو إيذاء النَّفس غير الانتحاري؟

إيذاء النَّفس غير الانتحاريّ هُو إلحاقُ الأذى بالنَّفس عن قصد من دُون مُحاولة قتل النَّفس؛فعلى سبيل المثال، إذا قام الشخص بجرح جلده ولكن ليس بقصد قتل نفسه، يسمَّى هذا الفعل إيذاء النَّفس غير الانتحاريّ- أي ليس بقصد الانتحار.تنطوي الأمثلةُ الأكثر شُيُوعًا لإيذاء النَّفس غير الانتحاري على:

جرح أو طعن الجلد بأداةٍ حادَّةٍ (مثل السكِّين أو موس الحلاقة أو إبرة)

حرق الجلد (بسيجارة عادةً)

إيذاء النَّفس غير الانتحاري:

يبدأ في سن المراهقة المبكرة عادةً، ويتوقف في سنّ باكرة بعد البلوغ

يشيعُ عندَ الأولاد والبنات على حدّ سواء

أكثر شُيُوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الحدِّي borderline personality disorder أو اضطرابات الأكل أو مشاكل الإدمان

يجري القيام به غالبًا على الأجزاء المرئيَّة من الجسم، مثل السَّاعِدين

ينبغي أخذُ حالات إيذاء النفس غير الانتحاريّ على محمل الجدّ،حيث من المُحتَمل أن يقوم الأشخاص الذين يُسبِّبون الأذى لأنفسهم بقصد بفعل هذا الأمر مرَّة أخرى، وقد يكونون أكثر ميلًا لمُحاولة الانتحار أو قتل أنفسهم.

في الولايات المتحدة، اتصل أو أرسل رسالة قصيرة للرقم 988 لكي يجري ربطه بأحد المستشارين المدربين في 988 Suicide & Crisis Lifeline (أو إجراء محادثة على الإنترنت على الموقع 988lifeline.org) في الحالات التالية:

إذا كنت تحتاج أنت (أو شخص تعرفه) إلى الدعم لمواجهة أزمة انتحار، أو صحة نفسية، أو استعمال المواد

إن الاتصال بالرقم 988 مجاني، وسري، ومتاح على مدار 24 ساعة في اليوم، و 7 أيام في الأسبوع.لديك الخيار بعدم ذكر الاسم إذا رغبت بذلك.يُقدم مستشار الأزمات المُدرَّب الدعمَ ويشارك الموارد، إذا لزم الأمر.

يوفر برنامج 988 Suicide & Crisis Lifeline خدمات الاتصال المباشر مع مركز الأزمات باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ويستخدم خدمات الترجمة لأكثر من 250 لغة إضافية.تتوفر خدمات الرسائل والمحادثة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط.