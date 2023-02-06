يُسبِّبُ استخدامُ بعض المواد شعورًا بالمتعة (مثل بعض العقاقير).تدفع هذه المتعة الشخص إلى الاستمرار في استخدام المادة.يمكن لهذه المواد أن تكون عقاقير مسموحة قانونًا مثل الكحول و التبغ، أو عقاقير غير مشروعة، أو أدوية لا يمكن صرفها بدون وصفة طبية.يستطيع بعضُ الأشخاص الحصول على الأدوية التي لا يمكن صرفها بدون وصفة طبيَّة، مثل الأدوية الأفيونية، بشكلٍ غير قانونيّ.

اضطراب تعاطي المواد هو الحالة التي يستمر فيها الشخص باستخدام مادة ما رغم أنَّ استخدامها يُسبِّبُ مشاكل في المنزل أو العمل.