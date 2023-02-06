ما هي اضطرابات تعاطي المواد؟
يُسبِّبُ استخدامُ بعض المواد شعورًا بالمتعة (مثل بعض العقاقير).تدفع هذه المتعة الشخص إلى الاستمرار في استخدام المادة.يمكن لهذه المواد أن تكون عقاقير مسموحة قانونًا مثل الكحول و التبغ، أو عقاقير غير مشروعة، أو أدوية لا يمكن صرفها بدون وصفة طبية.يستطيع بعضُ الأشخاص الحصول على الأدوية التي لا يمكن صرفها بدون وصفة طبيَّة، مثل الأدوية الأفيونية، بشكلٍ غير قانونيّ.
اضطراب تعاطي المواد هو الحالة التي يستمر فيها الشخص باستخدام مادة ما رغم أنَّ استخدامها يُسبِّبُ مشاكل في المنزل أو العمل.
لا يستطيع الأشخاص المصابون باضطراب تعاطي المَوادّ ضبط استخدامهم لها
قد يحدث اضطراب تعاطي المَوادّ مع موادّ قاونية أو غير قانونية
لا يوجد نوع محدد من الشخصية يُرجح أن يُصاب باضطراب تعاطي المواد
إن استخدام مادة معينة لا يعني دائمًا أن الشخص مُصاب باضطراب تعاطي المواد
يُعالج الأطباءُ هذا الاضطراب عن طريق المشورة النفسية والأدوية
ما هي أسبابُ اضطراب استخدام الموادّ؟
لا يُعاني جميع الأشخاص الذين يستخدمون مادة ما من اضطراب استخدامها.على الرغم من أنَّه يمكن لأيِّ شخص تقريبًا أن يُصابَ باضطراب تعاطي المواد، إلَّا أنَّ الخطر يكون أكبر في الحالات التالية:
إذا كانت المادة تترك شعورًا ممتعًا للغاية ويسهل الحصول عليها
إذا كان الشخص غير مقتنع بأنَّ المادة خطيرة
إذا كان الشخص يشعر بالحزن، أو الوحدة، أو القلق
إذا كان الشخص مُصابًا باضطرابات نفسية، مثل بعض اضطرابات الشخصية أو الاكتئاب الكبير
إذا كان أفراد العائلة أو الأصدقاء يستخدمون موادًا (ينطبق هذا بشكل خاص على المراهقين)
كما يزداد الخطر أيضًا إذا كان الشخص يستخدم مسكنات الألم الأفيونية الموصوفة من قبل الطبيب في سياق علاج إصابة مؤلمة أو ألم مزمن.تُؤدِّي المواد الأفيونية إلى الإدمان الشديد، على الرغم من أنها وسيلة قانونية للسيطرة على الألم.
ما هي أعراض اضطراب تعاطي المواد؟
في اضطراب تعاطي المواد، قد تظهر على الشخص الأعراض التالية:
عدم القدرة على ضبط استخدام المادَّة: حيث يعمد الشخص إلى استخدامها حتى وإن كان يعلم بأنَّها ضارة له
وجود مقاومة لتأثير المادة (تحمّل tolerance): يحتاج الشخص لاستخدام جرعات أعلى من المادة للحُصول على نفس التأثير
تأثير الانسحاب: يعاني الشخص من أعراض مزعجة عندما يتوقَّف عن استخدام المادة
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من اضطراب تعاطي المواد؟
في بعض الأحيان يُخبر الشخص طبيبه بأنه يواجه مشكلة.أو قد يشتبه الأطباء في اضطراب تعاطي المواد في الحالات التالية:
إذا أمضى الشخص الكثير من الوقت في محاولة الحصول على المواد، أو استخدامها، أو التعافي من آثارها
إذا كان الشخص يريدو التوقُّف عن استخدام المادَّة ولكنه لا يستطيع ذلك
إذا كانت لدى الشخص رغبة شديدة لاستخدام المادة
إذا كان الشخص لا يتحمل مسؤولياته في العمل، أو المدرسة، أو المنزل بسبب استخدام هذه المادة
إذا كان الشخص يستخدم المادة في حالات خطيرة، على سبيل المثال في أثناء قيادة السيارات
إذا كان الشخص يتجنب المناسبات الاجتماعية أو الأنشطة في العمل بسبب المادة
يُعدُّ التحمُّل tolerance والانسحاب withdrawal من علامات اضطراب تعاطي المواد أيضًا، إلا إذا حدثت تلك الأعراض في أثناء استخدام المادَّة بشكلٍ شرعي.على سبيل المثال ، قد يحدث الانسحاب الأفيوني بعد تناوله لمدة تقل عن أسبوع ، وهو ما قد يكون ضروريًا لبعض الإصابات المؤلمة ، مثل الحروق الشديدة.
على الرغم من أنَّ اختبارات التحري عن المواد في البول والدَّم يمكنها الكشف عن مستويات المواد في جسم الشخص، إلا أنه من غير الممكن استخدامها لمعرفة ما إذا كان الشخص لديه اضطراب تعاطي المَوادّ.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ اضطراب تعاطي المواد؟
يعتمد العلاج على نوع المادة.يمكن للأطباءُ مُعالَجة اضطراب تعاطي المواد باستخدام:
تقديم المشورة
الدعم الأسري
مجموعات الدعم
الأدوية
تُعالج بعض اضطرابات تعاطي المواد، على سبيل المثال اضطراب استخدام الكحول و اضطراب استخدام الأفيون، بطرق مختلفة.
أين يُمكن الحُصول على مزيدٍ من المعلومَات حول اضطرابات تعاطي المواد؟
Al-Anon Family Groups (al-anon.org/)
Alcoholics Anonymous (aa.org)
Hazelden Betty Ford Foundation (hazelden.org)
LifeRing (lifering.org)
Narcotics Anonymous (na.org)
National Alliance on Mental Illness (nami.org)