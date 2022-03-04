فقدانُ الشهيَّة العصبي (القَهم العصابيّ) anorexia nervosa هُو واحدٌ من اضطرَابات الأكل،وإذا كان الشخصُ يُعاني من فقدان الشهيَّة، سيكُون مهووسًا في أن يُصبِح نحيفاً حتى إن كان لديه نقصٌ في الوزن،وَيدفعُ هذا الهوسُ بالمريضِ إلى القيام بواحدٍ من أمرين:

تَناوُل كميات قليلة جدًا من الطعام،

تناوُل الكثير من الطعام في وقتٍ واحدٍ (الأكل الشَّره binge eating) ومن ثمَّ إجبار النفس على التقيُّؤ (الإفرَاغ purging)

ونتيجة لذلك، يفقد المريضُ المزيدَ من الوزن بحيث يبدو غيرَ سليمٍ بالنسبة إلى عُمره وحجمه.قَد يفقد المريضُ وزنًا كبيرًا، وتتدهور صحَّته بشكلٍ خطير وقد يقضي نحبهُ.على الرغم من سِمات النحافة والمرض التي تبدو على المريض، يبقى عَلى قناعةٍ بأنَّه سمين جداً.

قد ينجُم فقدان الشَّهية عن ضُغوطات اجتماعيَّة تدفع بالشخصِ إلى أن يُصبِح نحيفاً،ويُمكن أن يَسري هذا الاضطرابُ بين العائلات.