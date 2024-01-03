شَهوَةُ الغرائب pica هي اضطرابٌ من اضطرابات الأكل يدفع بالشخص إلى أكل أشياء ليست بطعام، مثل الوَرق والصلصال ورقاقات الطلاء والتراب أو الشَّعر.

يُمكن أن تُؤدِّي شهوةُ الغرائب إلى مَشاكل خطيرة إذا علقت المواد التي يأكلها المريضُ في أمعائه، وتُصيبه بالتسمُّم أو تُسبِّب عدوى

قَد تستمرُّ شهوةُ الغرائب عدَّةَ أشهُر ومن ثمَّ تزول لوحدها، خُصوصًا عند الأطفال

وما يتناوله الأشخاصُ المصابون باضطراب شهوة الغرائب لا يضرّهم صحيًا عادة؛إلَّا أنَّه يمكن أن تحتوي رقائقُ الدهان على الرصاص الذي يُسبِّبُ حدوثه التَّسمُّم بالرصاص.قد تحتوي الأوساخُ على بيوض من الديدان أو طفيليات أخرى، والتي يمكن أن تصيبه بالعدوى.