ما هِيَ شَهوةُ الغرائِب؟
شَهوَةُ الغرائب pica هي اضطرابٌ من اضطرابات الأكل يدفع بالشخص إلى أكل أشياء ليست بطعام، مثل الوَرق والصلصال ورقاقات الطلاء والتراب أو الشَّعر.
يُمكن أن تُؤدِّي شهوةُ الغرائب إلى مَشاكل خطيرة إذا علقت المواد التي يأكلها المريضُ في أمعائه، وتُصيبه بالتسمُّم أو تُسبِّب عدوى
قَد تستمرُّ شهوةُ الغرائب عدَّةَ أشهُر ومن ثمَّ تزول لوحدها، خُصوصًا عند الأطفال
وما يتناوله الأشخاصُ المصابون باضطراب شهوة الغرائب لا يضرّهم صحيًا عادة؛إلَّا أنَّه يمكن أن تحتوي رقائقُ الدهان على الرصاص الذي يُسبِّبُ حدوثه التَّسمُّم بالرصاص.قد تحتوي الأوساخُ على بيوض من الديدان أو طفيليات أخرى، والتي يمكن أن تصيبه بالعدوى.
من يُمكن أن يُصابَ بِشَهوة الغرائب؟
تُعدُّ شهوةُ الغرائب أكثرَ شُيُوعًا عند النساء الحوامل والأطفال والأشخاص الذين يُعانون مِن إعاقات فكريَّة أو اضطراب طيف التوحُّد أو الفصام.
لم يَجرِِ تشخيص شهوة الغرائب عِند الأطفال دُون العام الثاني من العُمر.والأطفال الصغار جدًّا الذين هم بصحة جيدة يَأكلون عادةً أشياءَ ليست بطعام.
يتناول بعضُ الأشخاص موادّ لا تصلُح كطعام إذا كانوا يفعلون هذا كجزءٍ من تقليدٍ ثقافيٍّ أو دينيّ.لا يُوضَع تشخيصُ الإصابة بالبيكا عندَ هؤلاء الأشخاص.
كيف يَستطيعُ الأطباءُ معرفةَ ما إذا كان الشخصُ يُعاني من شهوة الغرائب؟
وإذا كَان يأكل أشياء ليست بطعام لشهرٍ واحدٍ أو أكثر، قد تُشخِّص إصابته بشهوة الغرائب.
قد يقوم الأطباءُ بالإجراءات التالية:
اختبارات الدَّم للتحرِّي عَن التسمُّم بالرصاص وحالات العَدوى
التصوير بالأشعَّة السينيَّة للتحرِّي عَن انسِداد الأمعاء
كيف يُعالِجُ الأطباءُ شَهوةَ الغرائب؟
قد يقترِحُ الأطباءُ على المريض علاجًا يهدُف إلى تغيير سلوكه في أكل أشياء ليست بطعام،
وقد يَحتاجُ المريض إلى جراحةٍ إذا كان لديه انسِداد معوي.سوف يعالج الأطباءُ أية مُضَاعَفات أو مشاكل غذائية ناجمة عَن تناول أشياء لا تصلُح كطعام.