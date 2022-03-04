النّهامُ العصابيّ هُوَ واحدٌ من اضطرابات الأكل يقوم فيه المريض:

بتناوُل الكثيرِ من الطَّعام في وقتٍ واحدٍ (شراهة)،

ثم يقوم بأشياء للتكيُّف مع الإفراط في الأكل (الإفرَاغ)

ولذلك، يُجبر مُعظَمُ الأشخاص أنفسهم على التقيُّؤ، ويُمارسون التمارين بشكلٍ شديدٍ،ولكن يَتناوَلُ بعضهم المُليِّنات حتى يُصابوا بالإسهَال،أو قد يتناولون مُدرَّات البول لإجبار أنفسهم على التبوُّل.ينتهي المطافُ بمرضى النُّهام العصابيّ عادة بأن يُصبحوا قريبين جدًا من مُتوسِّط وزن الجسم.

يبدأ النُّهام العصابيّ غالبًا في سنوات المراهقة أو عندَ البالغين الشباب، وهوَ أكثر شُيوعًا عند الفتيات والنِّساء.قد ينجُم النُّهامُ العصابيّ عن ضُغوطات اجتماعيَّة تدفع بالشخص إلى أن يسعى كي يصبح نحيفًا.قد يسري النُّهامُ العصابيّ بين أفرادِ العائلة.