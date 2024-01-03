ما هُوَ الاضطرابُ الاجتِراريّ؟
الاضطرابُ الاجتِراريّ rumination disorder هُوَ واحدٌ من اضطرابات الأكل يجعل الأشخاص يقومون باستفراغ الطعام الذي جرى ابتلاعه.
يتعرض الأشخاص عادة لارتجاع كمية صغيرة من الطعام بعد الأكل بفترةٍ تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقةً
في بعض الأحيان، يقوم الأشخاص بإعادة مَضغ الطعام ثُمَّ يقومون بابتلاعه من جديد أو يقومون بارتجاعه
يختلِف ارتجاعُ الطعام عَن التقيُّؤ،يُعدّ التقيُّؤ قويًا ومزعجًا.
قد يقُوم مَرضى الاضطراب الاجتراريّ بالأمور التالية:
يُحاولون إخفاءَ ما يفعلونه عَن طريق تغطية الفم باليدين أو السُّعَال
يتجنّبون الأكل مع الآخرين حتّى لا يراهم الناس يبصقون الطعام
ما هِيَ أعرَاضُ الاضطراب الاجتراريّ؟
يَنطوي العرَض الوحيد عادةً على ارتجاع الطعام،ولا يَشعُر المرضى بألمٍ في البطنِ أو بالتوعُّك (الغثيان).ونادرًا ما يقُوم المرضى بارتِجاع كمية كبيرةٍ من الطعام مما يُؤدِّي إلى نقصٍ في الوَزن.
كيف يَستطيعُ الأطباءُ معرفةَ ما إذا كان الشخصُ يُعاني من الاضطراب الاجتراريّ؟
يَجري تشخيصُ هذا الاضطراب استِناداً إلى ما يقوم به الشخص من ارتجاعٍ للطعام،وقد يُجري الأطباءُ اختبارات لاستبعاد المشاكل الصحيَّة فِي السبيل الهضميّ.
كيفَ يُعالِجُ الأطباءُ الاضطرابَ الاجتراريّ؟
قَد ينصحُ الأطباءُ بعلاجٍ لتغيير السُّلوك،ولا تُعدُّ الأدوِيَةُ مفيدةً عادة.