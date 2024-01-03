يَنطوي العرَض الوحيد عادةً على ارتجاع الطعام،ولا يَشعُر المرضى بألمٍ في البطنِ أو بالتوعُّك (الغثيان).ونادرًا ما يقُوم المرضى بارتِجاع كمية كبيرةٍ من الطعام مما يُؤدِّي إلى نقصٍ في الوَزن.