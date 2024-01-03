اضطراب مدخُول الطعام الاجتنابيّ/المُقَيَّد avoidant/restrictive food intake disorder هُوَ واحدٌ مِن اضطرابات الأكل يجعل الأشخاص يتناوَلون كمياتٍ قليلةٍ جدًا من الطعام أو يتجنَّبون أنواعاً مُعيَّنة من الطعامِ.لا يخشى مَرضى هذا الاضطراب من اكتسابِ الوزن،وخلافًا للمصابين بفقدان الشهيَّة العصبي، لا يعتقد المصابون باضطراب مدخُول الطعام الاجتنابيّ/المُقَيَّد أنَّ لديهم وزنًا زائدًا عِندما يكون العكسُ هُو الصحيح، في حين أن اضطرابُ مدخول الطعام الاجتنابي/المُقَيَّد

يُؤدِّي إلى نقص الوَزن عند البالغين عادةً،

يُمكن أن ينجُم عن تجربةٍ سيئةٍ مع الطعام، مثل الشَّرق أو الغصَّة

قد يحد من النمو عند الأطفال والرضع

قد يُؤدِّي إلى مشاكل تغذويَّة تُهدِّد الحياة

يُواجهُ مَرضى هذا الاضطراب مشاكلَ تتعلّق بالأوضاع الاجتماعيَّة، مثل تناوُل الطعام مع الآخرين أو كونهم في علاقاتٍ.

يبدأ اضطرابُ مَدخُول الطعام الاجتنابيّ/المُقَيَّد في أثناء الطفولة غالبًا،ويمكن أن يبدأ عندَ الأطفال الذين ليس لديهم اهتمام في الطَّعَام أو الذين لا يُحبون الشعور الذين يُسبّبه الطعام في الفم.يختلِفُ هذا الاضطرابُ عن الحَالات العادية من انتقاء الطعام، لأن الأشخاصَ الانتقائيين في الأكل: