ما هُوَ اضطرابُ النهَم للطعام؟
اضطراب النهَم للطعام binge eating disorder هو الحالة التي يأكل فيها الشخصُ كميات كبيرة من الطعام بسرعة كبيرةٍ.يشعُرُ الشخصُ بعدم القدرة على التوقُّف عن تناوُل الطعام،وبعد أن يأكل بشراهة، يَشعر بالانزعاج الشديد لانَّه لم يتمكَّن من السيطرة على نفسه.يأكلُ الشخصُ كمية كبيرة من الطعام بحيث يكتسِبُ زيادةً في الوزن.
هل اضطرَابُ النهَم للطعام هو نفسه النّهام العصابيّ أو القَهم العصابيّ؟
لا. فاضطرابُ الأكل الشَّره يَختلف عن اضطرابات الأكل الأخرى، مثل النّهام العصابيّ والقَهم العصابيّ.
بالنسبة إلى النّهام العصابيّ، يأكل الشخصُ بشراهةٍ ولكنه يُجبر نفسه على التقيُّؤ بعد ذلك بحيث يكون وزنه طبيعيًا غالبًا
بالنسبة إلى القَهم العصابيّ، لا يأكل الشخصُ كمية كافية من الطعام ويُجبِرُ نفسه أحيانًا على التقيُّؤ من بَعد الأكل بحيث يُصبح نحيفًا جدًا
بالنسبةِ إلى اضطراب النهَم للطعام - يأكل الشخصُ بشراهة، ولكنه لا يُجبِرُ نفسَه على التقيُّؤ ويكتسب زيادةً في الوزن عادة
مَن يُمكن أن يُصابَ باضطراب النهَم للطعام؟
يُمكن أن يحدُثَ اضطراب النهَم للطعام عندَ الرِّجالِ والنِّساء معًا.يكون اضطراب النهَم للطعام أكثر شُيوعًا مِن اضطرابات الأكل الأخرى عندَ الرِّجال.
يَكون أشخاص اضطراب النهَم للطعام أكبرَ في السنّ عادةً بالمُقارنة مع أشخاص اضطرابات الأكل الأخرى.
ما هِيَ أعراضُ اضطراب النهَم للطعام؟
الأكل بشراهة والشعور بعدم القدرة على السيطرة عَلى النفس
الأكل إلى درجةِ الشبع الذي يُسبِّبُ الانزعاجَ
أكل كمّيات كبيرة من الطعام من دون الشُّعُور بالجُوع
تَناول الطعام على انفِراد بسبب الخَجَل
الشعور بالاشمئزاز أو الاكتئاب أو الذَّنب مِن بعد الإفراط في الأكل
كيف يَستطيعُ الأطباءُ معرفةَ ما إذا كان الشخصُ يُعاني من اضطراب النهَم للطعام؟
يستطيعُ الأطباءُ تشخيصَ اضطراب النهَم للطعام إذا كانت لدى الشخص أعراض وأنماط السُّلُوك النموذجيَّة، وكان يقوم بالآتي:
يأكل بشراهةٍ لمرَّة في الأسبُوع لثلاثة أشهُر على الأقلّ
يشعرُ بعدم القدرة على السيطرة على نفسه عند الأكل
كيف يُعالج الأطباءُ اضطرابَ النهَم للطعام؟
قد يقترح الأطباء:
علاجاً للمُساعدة على إيقاف الأكل الشَّره
برامِجًا لإنقاص الوزن أو أدوية لإنقاص الوزن للمُساعدة على ضبط وزن الجسم
نوعًا من مُضادَّات الاكتئاب للمساعدة على إيقاف الأكل الشره وضبط وزن الجسم