يُمكن أن يحدُثَ اضطراب النهَم للطعام عندَ الرِّجالِ والنِّساء معًا.يكون اضطراب النهَم للطعام أكثر شُيوعًا مِن اضطرابات الأكل الأخرى عندَ الرِّجال.

يَكون أشخاص اضطراب النهَم للطعام أكبرَ في السنّ عادةً بالمُقارنة مع أشخاص اضطرابات الأكل الأخرى.