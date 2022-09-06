الشخصية هي طريقة الشخص الفريدة في التفكير، والفهم، والتفاعل مع الآخرين، وبناء العلاقات معهم.

لا يمكن اعتبار اضطراب الشخصية مجرَّد نمط غير اعتيادي من الشخصية.حيث إن اضطراب الشخصية يرتبط بسمات محددة تُسبب مشاكل كبيرة في الحياة أو تمنع الشخص من بناء علاقات طبيعية مع الآخرين.

ما هو اضطراب الشَخصِيَّة الاجتِنابِيَّة؟ اضطراب الشَخصِيَّة الاجتِنابِيَّة هو: نمط من تجنب الأشخاص والمواقف الاجتماعية خوفًا من التعرض للرفض أو الانتقاد يتصف الأشخاص المُصابون باضطراب الشَخصِيَّة الاجتِنابِيَّة بما يلي: تدني الثقة بالنفس والحساسية العالية للنقد

الرغبة بتكوين صداقات مع وجود صعوبة في تحقيق ذلك

تجنب المواقف الاجتماعية بسبب الشعور بالحرج أو الخوف أو نتيجة التعرض للسخرية من الآخرين

تجنب التعامل مع أشخاص جدد أو تحمّل مسؤوليات جديدة في العمل

الميل إلى الهدوء والخجل، خشية ارتكاب أخطاء

قلة تقديرهم لأنفسهم، والافتراض بأن الآخرين لا يقدرونهم أيضًا

عدم الرغبة في تجربة نشاطات جديدة أو القيام بمخاطرات يشعر الكثير من الأشخاص ببعض القلق في المواقف الاجتماعية أو عند مقابلة أشخاص جدد.ولا يمكن لأي شخص أن يشعر بالمتعة عند الاستماع للنقد.ولكن هذه الأنواع من المشاعر يمكن أن تصبح اضطرابًا إذا أعاقت الشخص عن النجاح في العمل أو الاستمتاع بحياة طبيعية، أو إذا استحوذت هذه المصاعب عليه. اضطراب الشَخصِيَّة الاجتِنابِيَّةكما يُعاني المصابون بهذا الاضطراب غالبًا من الاكتئاب، أو اضطراب الوسواس القهري، أو القلق، أو غيرها من اضطرابات الشخصية.

ما الذي يُسبب اضطراب الشَخصِيَّة الاجتِنابِيَّة؟ من المحتمل أن يكون اضطراب الشَخصِيَّة الاجتِنابِيَّة ناجمًا عن كلٍّ من: الجينات (المعلومات الجينية الموروثة من الوالدين)

التجارب الحياتية والتربية المنزلية