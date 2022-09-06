الشخصية هي طريقة الشخص الفريدة في التفكير، والفهم، والتفاعل مع الآخرين، وبناء العلاقات معهم.

لا يمكن اعتبار اضطراب الشخصية مجرَّد نمط غير اعتيادي من الشخصية.حيث إن اضطراب الشخصية يرتبط بسمات محددة تُسبب مشاكل كبيرة في الحياة أو تمنع الشخص من بناء علاقات طبيعية مع الآخرين.

ما الذي يُسبب اضطراب الشَخصِيَّةٌ التَمثيلِيَّ؟ اضطراب الشَخصِيَّةٌ التَمثيلِيَّ histrionic personality هو: نمط من الرغبة بأن يكون الشخص محطّ اهتمام الآخرين، والتصرف بشكل استعراضي وغير مناسب لجذب الانتباه يكون اضطراب الشخصية التمثيلي أكثر شُيُوعًا بين النساء.يتصف هؤلاء الأشخاص بما يلي: يتمتعون بالحيوية، والحماس، والجاذبية، والتعبير عن الإعجاب

يبحثون عن جلب الانتباه، ويصابون بالاكتئاب عند عدم الحصول عليه

ارتداء ملابس مثيرة أو غير مناسبة للعمل أو المدرسة لجذب الانتباه

تتبدل انفعالاتهم بشكلٍ سريعٍ ويعبرون عنها بشكلٍ درامي

يتأثَّرون بالآخرين بسهولة

صعوبة في تكوين صداقات مقربة

حُب الإثارة وكل ما هو جديد، والشعور السريع بالضجر، لذلك فقد يغيرون وظائفهم وأصدقاءهم كثيراً يكون الكثير من الناس جذابين ومُغازلين، ويرغبون بجذب الانتباه إليهم.ولكن هذا النوع من السلوك قد يصبح اضطرابًا إذا تطلّب الشخص أن يكون مركز الاهتمام وأصبح مكتئبًا عندما لا يتأتى له ذلك.كما يصبح هذا السلوك مشكلة إذا كان الشخص لا يستطيع الحفاظ على علاقاته أو وظيفته بسبب حاجته إلى التغيير المستمر والإثارة. قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية التمثيلي من اضطرابات شخصية أخرى أو من الاكتئاب.

ما الذي يُسبب اضطراب الشَخصِيَّةٌ التَمثيلِيَّ؟ من المحتمل أن ينجم اضطراب الشخصية التمثيلي عن كلٍّ من: الجينات (المعلومات الجينية الموروثة من الوالدين)

التجارب الحياتية والتربية المنزلية، مثل الطريقة التي عامل بها الوالدان الطفل