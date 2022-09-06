الشخصية هي طريقة الشخص الفريدة في التفكير، والفهم، والتفاعل مع الآخرين، وبناء العلاقات معهم.

لا يمكن اعتبار اضطراب الشخصية مجرَّد نمط غير اعتيادي من الشخصية.حيث إن اضطراب الشخصية يرتبط بسمات محددة تُسبب مشاكل كبيرة في الحياة أو تمنع الشخص من بناء علاقات طبيعية مع الآخرين.

ما هُوَ اضطراب الشَخصِيَّةٌ الاتِّكالِيَّة؟ اضطراب الشَخصِيَّةٌ الاتِّكالِيَّة dependent personality هو: نمط من شعور الشخص بالاعتماد الشديد على الآخرين غالبًا ما يتصف المصابون باضطراب الشخصية الاتكالية بالسمات التالية: الخوف من عدم قدرتهم على الاعتناء بأنفسهم والخوف من أن يتعرضوا للهَجر

إظهار الخضوع والحاجة حتى يرغب الآخرون في تقديم الرعاية لهم

الافتقار إلى الثقة والحاجة إلى الكثير من الطمأنة

طلب المشورة من الآخرين، حتى في اتخاذ القرارات البسيطة

إفساح المجال للآخرين لاتخاذ القرارات المتعلقة بهم، مثل سؤال أزواجهم عما يجب ارتداؤه، وما هي الوظيفة الأفضل للاختيار، والأصدقاء الذين ينبغي مصاحبتهم

إفساح المجال للآخرين لاستغلالهم، مثل الموافقة على القيام بمهام غير مريحة بالنسبة لهم

تحمُّل الاعتداء الجسدي، أو العاطفي، أو الجنسي خوفًا من فقدان الدعم من المُعتدي

صعوبة إبداء الاختلاف مع الآخرين حتى عندما يكون الرأي سديدًا

صعوبة بدء مشاريع شخصية أو العمل بشكل مستقل، ولكن عند الاطمئنان إلى وجود شخص ما يقدم الدعم، فغالبًا ما يؤدون وظائفهم بشكلٍ جيد يلتمس معظم الناس المساعدة أو المشورة من الآخرين من حين لآخر، ويحاولون أن يكونوا محبوبين ومُتقَبلين.ولكن، يمكن لهذا السُّلُوك أن يصبح اضطرابًا إذا سمح الشخصُ للآخرين بالتحكم بحياته أو حتى إساءة معاملته، أو إذا عجز عن القيام بواجبه في مكان العمل. وقد يعاني هؤلاء أيضًا من الاكتئاب، أو القلق، أو الإدمان على الكحول، أو اضطراب آخر في الشخصية.

ما الذي يُسبب اضطراب الشَخصِيَّةٌ الاتِّكالِيَّة؟ من المحتمل أن ينجم اضطراب الشخصية المُعالَج عن مزيجٍ من: السمات الوراثية في العائلات

التجاربُ السيئة في مرحلة الطفولة

القلق