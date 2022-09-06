الشخصية هي طريقة الشخص الفريدة في التفكير، والفهم، والتفاعل مع الآخرين، وبناء العلاقات معهم.

لا يمكن اعتبار اضطراب الشخصية مجرَّد نمط غير اعتيادي من الشخصية.حيث إن اضطراب الشخصية يرتبط بسمات محددة تُسبب مشاكل كبيرة في الحياة أو تمنع الشخص من بناء علاقات طبيعية مع الآخرين.

ما هو اضطراب الشَخصِيَّة المُعادِيَة للمُجتَمَع؟ اضطراب الشَخصِيَّة المُعادِيَة للمُجتَمَع antisocial personality disorder هو: نمط من عدم الاهتمام بما يمكن للكلمات والأفعال أن تؤثر في الآخرين يكون هذا النوع أكثر شُيُوعًا عند الرِّجال بالمُقارَنة مع النِّساء.يبدو أن المصابين به يتحسنون مع التقدم في السن. يمكن للأشخاص المُصابين بهذا الاضطراب أن يقوموا بالأمور التالية: التحرش بالآخرين، أو تخريب ممتلكاتهم، أو خرق القانون

الكذب واستغلال الآخرين للحصول على ما يريدون

عدم التعاطف مع الآخرين

تجاهل حقوق ومشاعر الآخرين

اختلاق الأعذار لتبرير سلوكياتهم أو إلقاء اللوم فيها على الآخرين

التصرف بشكل عدواني أو غير مسؤول (على سبيل المثال، الاستقالة من العمل بشكل مفاجئ أو الامتناع عن دفع الفواتير)

عدم الشعور بالأسف لما فعلوه

الإدمان على المخدِّرات أو الكحول قد يبدون لطيفين جدًا ومُقنِعين عندما يحاولون الحصول على ما يرغبون به.

ما الذي يُسبب اضطراب الشَخصِيَّة المُعادِيَة للمُجتَمَع؟ قد ينجم اضطراب الشَخصِيَّةٌ المُعادِيَةٌ للمُجتَمَع عن كلٍّ من: الجينات (المعلومات الجينية الموروثة من الوالدين)

التجارب الحياتية والتربية المنزلية، مثل الطريقة التي عامل بها الوالدان الطفل يكون الأطفال الذين لديهم اضطراب التصرف أكثر عرضة لاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع عندما يكبرون.يمكن لإساءة المعاملة والإهمال أن تزيد من خطر إصابة الطفل باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع عندما يصبح بالغًا.