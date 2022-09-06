الشخصية هي طريقة الشخص الفريدة في التفكير، والفهم، والتفاعل مع الآخرين، وبناء العلاقات معهم.

لا يمكن اعتبار اضطراب الشخصية مجرَّد نمط غير اعتيادي من الشخصية.حيث إن اضطراب الشخصية يرتبط بسمات محددة تُسبب مشاكل كبيرة في الحياة أو تمنع الشخص من بناء علاقات طبيعية مع الآخرين.

ما هُوَ اضطراب الشخصية الفُصامانية؟ يتصف الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الفصامانية schizoid personality disorder بما يلي: الانفصال العاطفي وتفضيل الوحدة على الاجتماع بالآخرين غالبًا ما يتصف المُصابون باضطراب الشخصية الفصامانية بما يلي: لا يتمتعون بعلاقات وثيقة مع الآخرين أو لا يودون إقامتها أساسًا، فهم يُفضِّلون الوحدة

لا يرغبون في الاتصال الجسدي وممارسة الجنس، فهم غالبًا لا يخرجون بمواعيد غرامية ولا يتزوجون

يبدون غير مبالين بما يتصوره الآخرون عنهم

يبدون باردي المشاعر وجامدين، لأنَّ ملامح وجوههم نادرًا ما تتغيَّر لإظهار السعادة أو الحزن

تكون لديهم مشاكل في التعبير عن الغضب

يتخيّرون الوظائف والهوايات التي لا تستدعي التفاعل مع الناس قد يعانون أيضًا من الاكتئاب واضطرابات أخرى في الشخصية بالإضافة إلى اضطراب الشخصية الفُصامِانيَّة.

ما الذي يُسبب اضطراب الشخصية الفُصامانية؟ من المحتمل أن يكون ناجمًا جزئيًّا عن جينات الشخص.يكون أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يوجد لديهم أفراد عائلة مُصابين بالفُصام أو اضطراب الشخصية الفُصامية. يزداد احتمال حدوث اضطراب الشخصية الفصامانية مع سن البلوغ عند الأطفال الذين يكون آباؤهم أو مزودو الرعاية لهم باردو المشاعر أو مُهملِون.