الشخصية هي طريقة الشخص الفريدة في التفكير، والفهم، والتفاعل مع الآخرين، وبناء العلاقات معهم.

لا يمكن اعتبار اضطراب الشخصية مجرَّد نمط غير اعتيادي من الشخصية.حيث إن اضطراب الشخصية يرتبط بسمات محددة تُسبب مشاكل كبيرة في الحياة أو تمنع الشخص من بناء علاقات طبيعية مع الآخرين.

ما هو اضطراب الشخصية الزُوريّة؟ اضطراب الشخصية الزُوريّة paranoid personality disorder هو: نمط من عدم الثقة والريبة عند عدم وجود سبب وجيه للشعور بهذه الطريقة غالبًا ما يتصف الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الزُوريّة بما يلي: النظر إلى الآخرين على أنهم عدائيون وخطيرون، ويهدفون إلى إلحاق الأذية بالشخص أو خداعه

تفسير كلمات أو أفعال الآخرين على أنها شتائم في حين أنها لا تكون مقصودة على هذا النحو

حمل الضغائن، والمطالبة بالولاء، والمبالغة في رد الفعل عند الاعتقاد بالتعرض للخيانة

صعوبة بناء علاقات وثيقة مع الآخرين بسبب انعدام الثقة بهم

التسرع في الهجوم عند الشعور بوجود تهديد كما قد يعاني المصابون باضطراب الشخصية الزُوريّة أيضًا من الفصام، أو القلق، أو اضطراب الكرب بعد الصدمة PTSD، أو الإدمان على الكحول، أو اضطراب آخر في الشخصية (مثل الشخصية الحدي).

ما الذي يُسبب اضطراب الشخصية الزُوريّة؟ يعتقد الأطباء أن اضطراب الشخصية الزُوريّة هو سمة تنتشر في العائلات.يمكن لتجارب الطفولة (مثل سوء المعاملة) أن تجعل شخصًا أكثر عرضة للإصابة باضطراب الشخصية الزُوريّة.